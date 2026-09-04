Corinthians é multado pelo STJD após confusão com menino que ganhou camisa de Neymar

O clube foi enquadrado no artigo 213, que prevê punição para quem deixa de tomar medidas capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto

Torcedor do Corinthians, de oito anos, que recebeu a camisa do Santos (Reprodução / Premiere)

O Corinthians foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) pela desordem causada por torcedores que ofenderam o menino de 8 anos que ganhou de presente uma camisa de Neymar.

O clube foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem deixa de tomar medidas capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. Pela infração, o Corinthians recebeu multa de R$ 10 mil.

A decisão do STJD também levou em conta outros dois episódios ocorridos na partida. O Corinthians foi punido pelo atraso de três minutos no retorno do intervalo e pelo excesso de crianças no protocolo de início do jogo, com 67, número acima do limite permitido. As duas infrações renderam mais R$ 10,5 mil em multas ao clube.

O caso envolvendo o menino aconteceu depois do clássico com o Santos, quando Neymar entregou sua camisa a um torcedor corintiano que afirmou ser fã do atacante. A atitude não foi bem recebida por parte da torcida, que passou a hostilizar o garoto e seus familiares.

Diante da situação, a família precisou deixar a Neo Química Arena acompanhada por policiais militares e seguranças. O episódio acabou relatado na súmula da partida e posteriormente levado à Procuradoria de Justiça Desportiva, que denunciou o Corinthians.

A condenação foi confirmada nesta sexta-feira, após o julgamento do caso pelo STJD. Somadas as três infrações, o clube terá de desembolsar R$ 20,5 mil.



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