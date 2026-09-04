Grêmio quebra tabu, bate o Internacional e avança para semifinal da Copa do Brasil

Após empate na primeira partida das quartas da Copa do Brasil, o Grêmio se impôs dentro de casa e fez 3 a 1 no Inter, com destaque para Carlos Vinícius, autor de dois gols; é a primeira vez que o time azul elimina o rival em mata-mata durante competição não regional

Carlos Vinícius comemora gol do Grêmio (LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA)

Pela primeira vez na história, o Grêmio eliminou o Internacional em um mata-mata sem ser em competições regionais. Com brilho de Carlos Vinícius, autor de dois gols, o time azul de Porto Alegre levou a melhor no Gre-Nal 454 e superou o maior rival por 3 a 1 para garantir a classificação nas semifinais da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, que recebeu seu maior público da história, com 55.595 torcedores.

O adversário do Grêmio será o Atlético-MG, que passou pelo rival Cruzeiro nas quartas de final. Os confrontos estão marcados para o mês de novembro. A última vez que o Grêmio esteve nesta fase foi em 2020, quando terminou com o vice-campeonato para o Palmeiras.

O Gre-Nal tem o poder de arrumar ou destruir trabalhos. Luís Castro estava pressionado e ganhou uma sobrevida no cargo, já Paulo Pezzolano, que também estava na corda bamba, balançou ainda mais.

No Brasileiro, ambos lutam contra o rebaixamento. No Z-4, a equipe colorada terá o duelo direto contra o Santos, às 16h, no Beira Rio, na capital gaúcha. Já os tricolores encerram a 26ª rodada na segunda-feira, às 20h, diante do Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

O Gre-Nal começou estudado. O Internacional buscou cadenciar o jogo e controlar o ímpeto adversário. Entretanto, o Grêmio era mais lúcido quando tinha a posse da bola, tanto que abriu o placar logo no começo. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada e Carlos Vinícius apareceu livre na segunda trave para empurrar para as redes, aos 13 minutos. O gol ativou a ansiedade do lado vermelho, que foi para cima.

Cedendo espaço, foi vítima fatal do contra-ataque. Marlon acionou Amuzu, que ficou no mano a mano com o defensor e viu Carlos Vinícius entrando livre na área. O atacante ficou com o gol aberto e ampliou, aos 21. Com dois de vantagem, o clássico ficou do jeito que o Grêmio queria. Levando o Gre-Nal em banho-maria, foi administrando a vantagem e picotando o jogo com faltas no meio de campo.

O Grêmio voltou do intervalo a fim de encaminhar a classificação Com menos de cinco minutos, Carlos Vinícius driblou o goleiro e Mercado tirou em cima da linha. Depois, o atacante bateu cruzado e Matheus Cunha fez grande defesa. A pressão dos donos da casa surtiu efeito na sequência. Tetê tocou para o meio e Krajinovic pegou de primeira para marcar o terceiro. Foi o primeiro gol do croata pelo time gaúcho.

Após o terceiro gol, o Grêmio tirou o pé e o Internacional foi ganhando terreno. Alan Patrick arriscou e Weverton espalmou. Depois o goleiro não conseguiu evitar o gol de Vitinho, que cabeceou livre na pequena área. O gol animou os visitantes, que tentaram botar fogo no jogo, mas Weverton cresceu para cima de Carbonero e fez grande defesa. Na reta final, o Gre-Nal passou a ser faltoso e o Grêmio gastou o relógio até o fim para garantir a classificação.

