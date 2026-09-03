Grêmio e Internacional disputam vaga na semifinal da Copa do Brasil para pegar Atlético-MG

Grêmio e Internacional fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, sem vantagem para nenhum dos lados após o empate por 0 a 0 no Beira-Rio

Tradicional clássico gaúcho Gre-Nal (RICARDO DUARTE/SC INTERNACIONAL)

A distância entre continuar na disputa por um título nacional e assistir à classificação do maior rival será definida nesta quinta-feira (3), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Às 20h, Grêmio e Internacional fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, sem vantagem para nenhum dos lados após o empate por 0 a 0 no Beira-Rio. Quem vencer avança. Qualquer nova igualdade leva a disputa aos pênaltis.

O classificado completará o grupo de semifinalistas e encontrará um adversário que já resolveu seu clássico regional. O Atlético-MG eliminou o Cruzeiro ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira (1º), depois do empate por 1 a 1 na primeira partida

Para a dupla gaúcha, a classificação também representa uma oportunidade de mudar o ambiente em uma temporada irregular.

Os resultados do último fim de semana, porém, colocaram os rivais em situações diferentes: o Grêmio venceu a Chapecoense por 3 a 1, enquanto o Inter perdeu por 3 a 2 para o Bahia.

O Grêmio de Luís Castro terá a oportunidade de resolver o confronto diante de sua torcida. A vitória no Brasileirão antecedeu uma decisão na qual o apoio da Arena pode pesar, mas não altera a conta: o Grêmio precisa vencer para evitar os pênaltis.

A referência ofensiva é Carlos Vinícius, titular no primeiro encontro, em uma equipe que também utilizou Pavón e Jovane Cabral no ataque. A manutenção dessa estrutura é uma das possibilidades para a volta.

Entre as baixas está Juan Nardoni. O volante sofreu um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e recebeu previsão de aproximadamente três semanas de afastamento, período que engloba os dois clássicos das quartas de final.

Do lado do Internacional, Paulo Pezzolano prepara a equipe para buscar a classificação em território rival. Os jogadores realizaram trabalhos físicos e atividades com bola nos últimos dias, mantendo mais um dia de preparação antes do Gre-Nal 454.

Uma das questões na montagem do time envolve Alan Patrick. O meia começou a partida de ida no banco, mas aparece entre os possíveis titulares para a volta. A projeção também mantém Carbonero e Bernabei entre as opções ofensivas.

O Inter tem problemas de disponibilidade: Rochet, Kayky, Allex e Benjamin Arhin aparecem entre as baixas médicas relacionadas para o confronto, enquanto Victor Gabriel está suspenso.

O empate no Beira-Rio deixou como desafio uma melhora na produção ofensiva. O jogo foi marcado por poucas oportunidades e 43 faltas, em um cenário no qual a disputa física prevaleceu sobre a criação.

Na volta, a equipe que conseguir transformar suas chances em gols poderá evitar que o destino na competição seja decidido nas penalidades.

Existe um precedente para esse desfecho. Em 1992, os rivais também se enfrentaram pela Copa do Brasil, empataram os dois jogos por 1 a 1 e decidiram a classificação nos pênaltis. O Internacional avançou e, posteriormente, conquistou o título daquela edição.

