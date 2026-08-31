Santos oficializa a contratação do meio-campista Arthur até o final de 2026: 'Sonho realizado'

Revelado pelo Grêmio e com vasta experiência internacional, o jogador assinou com a equipe da Vila Belmiro até o fim de 2026

Arthur, novo meia do Santos (Raul Baretta / Santos FC)

O técnico Cuca ganhou um importante reforço para o Santos até o final desta temporada. O clube anunciou, nesta segunda-feira, o acerto com o meio-campista Arthur, de 30 anos. Revelado pelo Grêmio e com vasta experiência internacional, o jogador assinou com a equipe da Vila Belmiro até o fim de 2026.

"Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa", afirmou o jogador ao site oficial.

Arthur desembarca na Vila Belmiro num momento importante para o Santos na temporada. Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o time da Baixada soma 29 pontos e luta para ganhar distância da zona de rebaixamento (primeiro time na região da degola, o Vasco contabibiliza 25).

O clube, que também está disputando a Sul-Americana e a Copa do Brasil, vive momentos distintos nos dois torneios. Enquanto na competição eliminatória nacional, o Santos precisa de uma goleada sobre o Palmeiras no tempo normal por quatro gols de vantagem para avançar às semifinais, na competição internacional, a disputa está em aberto, já que santistas e atleticanos começam se enfrentar pelas quartas de final na próxima semana.

Arthur, que tem passagem pelo Barcelona (ganhou um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha) e pela Juventus, (conquistou a Copa da Itália e a Supercopa Italiana), vai ser o ponto de experiência no setor de meio-campo para auxiliar o técnico Cuca. Além da passagem pela Europa, ele acumula ainda 22 aparições pela seleção brasileira, além do título da Copa Amperica de 2019.

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