Atacante do Vasco é alvo de operação que investiga tráfico de armas e drogas no Rio

Operação interestadual cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do atacante David e no Centro de Treinamento do Vasco na manhã desta segunda-feira (31)

Atacante do Vaco, David, está sendo investigado por tráfico de armas e drogas (Matheus Lima/Vasco.)

O atacante do Vasco da Gama, David, conhecido como DVD, foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (31), no Rio de Janeiro. A operação interestadual, que também cumpriu diligência no Centro de Treinamento do clube vascaíno, investiga tráfico de armas e drogas.

Na manhã desta segunda, quatro equipes da Polícia Civil saíram para cumprir mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão. As investigações estão sendo realizadas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal

Agentes da 14ª Delegacia de Polícia no Leblon e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos saíram para cumprir três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

As equipes foram até a casa de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Outro endereço alvo da operação é o Centro de Treinamento do Vasco da Gama, em Jacarepaguá, na mesma região.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Espírito Santo, são apurados possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com o grupo criminoso investigado.

