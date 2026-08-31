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SÉRIE B

Ex-Sport e Náutico, Hayner está entre alvos de operação contra tráfico de drogas e armas

Lateral-direito de 30 anos defendeu os dois clubes pernambucanos e atualmente está emprestado pelo Santos ao Vila Nova-GO

Ivan Mota

Publicado: 31/08/2026 às 11:33

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Hayner, jogador do Vila Nova/Roberto Corrêa / Vila Nova F.C

Hayner, jogador do Vila Nova (Roberto Corrêa / Vila Nova F.C)

O lateral-direito Hayner, de 30 anos, que já defendeu Sport e Náutico, está entre os alvos da operação “A Tropa”, realizada nesta segunda-feira (31) em diversos estados brasileiros contra o tráfico de drogas e armas.

Atualmente, o jogador pertence ao Santos e está emprestado ao Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube goiano

Veja também:

Em nota publicada nas redes sociais, o clube informou que atleta acredita estar entre os alvos da medida judicial por conta de uma amizade de infância com um dos investigados da operação o atacante David Corrêa, que defende o Vasco

Passagem de Hayner em Pernambuco 

Hayner teve uma passagem pelo Sport em 2021, quando foi emprestado pelo Azuriz. Pelo clube pernambucano, o lateral-direito disputou 24 partidas.

Antes disso, em 2016, também passou rapidamente pelo Náutico, cedido pelo Bahia, mas entrou em campo apenas uma vez com a camisa alvirrubra.

 

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Hayner , Náutico , operação , santos , Sport , tráfico , vila nova
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