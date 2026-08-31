Ex-Sport e Náutico, Hayner está entre alvos de operação contra tráfico de drogas e armas

Lateral-direito de 30 anos defendeu os dois clubes pernambucanos e atualmente está emprestado pelo Santos ao Vila Nova-GO

Hayner, jogador do Vila Nova (Roberto Corrêa / Vila Nova F.C)

O lateral-direito Hayner, de 30 anos, que já defendeu Sport e Náutico, está entre os alvos da operação “A Tropa”, realizada nesta segunda-feira (31) em diversos estados brasileiros contra o tráfico de drogas e armas.

Atualmente, o jogador pertence ao Santos e está emprestado ao Vila Nova, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo próprio clube goiano

Em nota publicada nas redes sociais, o clube informou que atleta acredita estar entre os alvos da medida judicial por conta de uma amizade de infância com um dos investigados da operação o atacante David Corrêa, que defende o Vasco.



Passagem de Hayner em Pernambuco

Hayner teve uma passagem pelo Sport em 2021, quando foi emprestado pelo Azuriz. Pelo clube pernambucano, o lateral-direito disputou 24 partidas.

Antes disso, em 2016, também passou rapidamente pelo Náutico, cedido pelo Bahia, mas entrou em campo apenas uma vez com a camisa alvirrubra.



NOTA OFICIAL



O Vila Nova Futebol Clube vem a público se manifestar sobre a Operação A Tropa, deflagrada pela Polícia Federal, que teve entre seus alvos o nosso atleta Hayner, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, no Centro de Treinamento Vila do… pic.twitter.com/aGbpCWWqmC — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) August 31, 2026

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão