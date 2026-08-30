Série B: Com elenco em greve por salários atrasados, Ponte Preta entra em campo com time Sub-20

Jogadores da base foram relacionados para encarar o América-MG neste domingo (30), no duelo entre os dois piores times da competição

Elencos de América-MG e Ponte Preta (Mourão Panda / Studio Panda / América MG)

Vivendo grave crise financeira e na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta entrou em campo neste domingo (30) com o time Sub-20 contra o América-MG.

Com o elenco principal em greve por conta de salários atrasados, os jovens tiveram a missão de encarar o Coelho em jogo válido pela 25ª rodada da Segundona, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Com apenas 10 pontos conquistados na competição, a Macaca está praticamente rebaixada para a Série C, onde foi campeã em 2025.

Na última quarta-feira (26), os jogadores do clube de Campinas declararam greve e, desde então, não estão mais realizando treinamentos.

Assim, para evitar uma derrota por W.O, os jovens jogadores tiveram que ser relacionados para a partida.

NOSSO TIME ESTÁ EM CAMPO E A NAÇÃO JOGA JUNTO ????



A Ponte Preta está escalada para o duelo contra o América-MG pela 25ª rodada da Série B!#AMEXPON#VamosPonte pic.twitter.com/nw0rQPMNh8 — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) August 30, 2026

CONFIRA A NOTA DOS JOGADORES DA PONTE PRETA

Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e dos torcedores, a maioria de nós atletas não recebeu os últimos meses de exercícios e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, é que a diretoria atual abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os intervalos ocorrem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

Art. 90. - ...

§ 5º - O lícito ao atleta profissional recorre à competição por organização esportiva quando suas sessões de treino, no todo ou em parte, estiverem atrasadas em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e meses até tomarmos essa atitude drástica, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

Porém, ante o descaso da diretoria atual, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos atrasos em atraso, mas também pelo abandono da gestão atual, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta

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