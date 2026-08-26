Jogadores da Ponte Preta entram em greve e cogitam WO na Série B por atraso nos salários

Vivendo grave crise financeira, Macaca será adversária do Sport na 27ª rodada da competição e, no momento, ocupa a última colocação

Elenco da Ponte Preta (Marcos Ribolli/PontePress)

Os jogadores da Ponte Preta decidiram entrar em greve na manhã desta quarta-feira. O motivo da paralisação das atividades são os atrasos nos salários. Uma notificação, assinada por todo o elenco, foi entregue à diretoria condenando a atual situação.

Como a medida vale também para os compromissos da Série B, existe a possibilidade de WO no domingo, no jogo contra o América-MG, em Belo Horizonte.

No comunicado, o elenco alega que o plantel vive uma situação de abandono por parte dos dirigentes. Entre alguns, casos, os atrasos nos vencimentos chegam a seis meses.

"Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e dos torcedores, a maioria de nós atletas não recebeu os últimos meses de atualização e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento", diz parte do texto.

"Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, eis que a atual diretoria abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia", complementa a nota reforçando a falta de sintonia entre direção e jogadores.

Dono da pior campanha da segunda divisão do Nacional, a Ponte Preta ocupa a lanterna da competição. O time contabiliza apenas dez pontos em 24 confrontos. Nos últimos cinco compromissos, a equipe acumulou dois empates e três derrotas.

A situação já vem dando sinais de desgaste há algum tempo. Há uma semana, antes da vexatória derrota de 6 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia, alguns atletas publicaram nas redes sociais o drama da falta de pagamento de salários e sinalizavam com a possibilidade de paralisar as atividades caso a situação não fosse regularizada.

CONFIRA A NOTA DOS JOGADORES DA PONTE PRETA

Nós, atletas da AA Ponte Preta, comunicamos à diretoria e à imprensa que:

Como é de conhecimento público e geral, da imprensa e dos torcedores, a maioria de nós atletas não recebeu os últimos meses de exercícios e direito de imagem, que em alguns casos chegam a 6 meses sem o devido pagamento.

Há ainda uma nuvem de incertezas que pairam sobre nós, é que a diretoria atual abandonou o dia a dia do clube e, além dos atrasos salariais, estamos sem qualquer satisfação ou garantia.

Nosso sentimento é de abandono!

O § 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional paralisar as atividades profissionais, inclusive recursar-se a competir, quando os intervalos ocorrem em atraso por 2(dois) ou mais meses:

Art. 90. - ...

§ 5º - O lícito ao atleta profissional recorre à competição por organização esportiva quando suas sessões de treino, no todo ou em parte, estiverem atrasadas em 2 (dois) ou mais meses.

Esperamos semanas e meses até tomarmos essa atitude drástica, respeitando a torcida e principalmente a instituição AA Ponte Preta.

Porém, ante o descaso da diretoria atual, considerado como desrespeito a nós atletas, não apenas pelos atrasos em atraso, mas também pelo abandono da gestão atual, comunicamos que a partir desta quarta-feira, 26/08/206, após encerramento do prazo que estipulamos para a diretoria, suspenderemos as nossas atividades, até a regularização dos nossos pagamentos.

Atenciosamente,

Elenco Profissional de Atletas da AA Ponte Preta

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