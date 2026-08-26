CRB perde de virada para o novo líder Juventude e Sport termina a rodada no G-6 da Série B

No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o CRB fez 1 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada no segundo; era o resultado que o Sport precisava para se manter no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Juventude comemoram vitória e liderança (ASCOM/EC JUVENTUDE)

O Juventude mostrou valentia ao longo dos 90 minutos e ampliou a sequência invicta. Nesta terça-feira (26), pela conclusão da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fez valer o fator casa no Estádio Alfredo Jaconi e bateu o CRB, de virada, por 2 a 1. Thiaguinho fez o gol dos visitantes, ainda no primeiro tempo, mas depois Alisson Safira e Alan Kardec marcaram pra o time gaúcho, na etapa final.

Com o resultado positivo, os gaúchos ficam na liderança isolada, somando 45 pontos. Agora têm um ponto a mais do que o Criciúma, que estacionou nos 44 após perder em casa por 2 a 0 para o Fortaleza. Os alagoanos, por outro lado, perdem a chance de seguir no G-6, caindo à 7ª posição e estacionando nos 36 pontos ganhos.

O duelo teve início marcado por muito equilíbrio, com os dois times indo para cima. A primeira chance foi do CRB, que se impôs mesmo fora de casa: após saída errada, Chrystopher recebeu de Thiaguinho e finalizou próximo à trave esquerda. A resposta do Juventude veio em chute de Raí Ramos, da intermediária, mas Vitor Caetano salvou.

Pouco depois, Mikael foi servido na medida por Pedro Castro, porém a conclusão parou no milagre de Pedro Rocha. Os gaúchos tentaram em batida de Titi já dentro da pequena área, que Lucas Lovat impediu em cima da linha, e de Diogo Barbosa, esta na trave.

Aos 45, depois de cobrança rápida de falta de Danielzinho, Thiaguinho dominou e soltou o pé, abrindo o placar para o CRB e comemorando bastante.

Na volta do intervalo, o Juventude promoveu duas trocas, já o CRB se manteve inalterado. Assim, os anfitriões conseguiram assustar logo de cara: em falta levantada na área, Amarilla cabeceou e o goleiro fez a defesa. A pressão se manteve intensa e, com isso, foi gerado pênalti quando Amarilla foi derrubado pelo goleiro Vitor Caetano. O atacante Alisson Safira cobrou rasteiro e o camisa 1 quase salvou, deixando tudo igual aos 21 minutos.

O gol animou os mandantes, pois Safira tentou novamente e agora esbarrou na intervenção de Vitor. Dominantes, os gaúchos seguiram mais presentes ao setor ofensivo e foram recompensados: Gabriel Pires lançou ainda do campo de defesa e achou Alan Kardec, recém-acionado, em liberdade; o atacante ganhou de Bressan na velocidade e estufou a rede aos 34 minutos, selando a vitória.

Os times voltam a campo, pela 25ª rodada da Série B, na próxima semana. O Juventude visita o Londrina, no VGD, às 19h30 da terça-feira (1º), já o CRB encara o Criciúma, no Rei Pelé, às 18h do domingo (30).