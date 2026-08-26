Palmeiras faz clássico paulista da Copa do Brasil com Santos; Neymar não está confirmado

Desfalcado de Allan, Palmeiras recebe o Santos pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil; o Peixe ainda não confirmou se Neymar participa do clássico

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras (CESAR GRECO/SE PALMEIRAS)

Palmeiras e Santos iniciam, nesta quarta-feira (25), a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O primeiro dos dois Clássicos da Saudade, no Nubank Parque, opõe o time alviverde, confiante de que manterá o longo tabu diante do rival em casa, enquanto o time alvinegro joga com o pensamento de surpreender como visitante, possivelmente com Neymar, seu maior astro, em campo.

São 11 jogos de invencibilidade palmeirense no Nubank Parque contra o Santos, que não vence o Palmeiras no na casa do adversário desde 2017, naquele que foi o último e único triunfo santista no estádio palmeirense. A equipe da Baixada é o adversário que o Palmeiras mais venceu como mandante, seja no Parque Antarctica, no Palestra Itália ou no Nubank Parque. São 49 triunfos e a busca pelo 50º nesta quarta.

Neste ano, Palmeiras e Santos se enfrentaram duas vezes. Vitória palmeirense por 1 a 0 na Arena Barueri, pelo Paulistão, e empate por 1 a 1 no Nubank Parque, em duelo do Brasileirão.

A classificação na Libertadores e a goleada sobre o Vasco, com apresentação convincente no segundo tempo, dão ânimo e fazem o Palmeiras retomar a confiança para o clássico desta quarta-feira depois de uma série negativa que rendeu críticas a Abel Ferreira e aos jogadores.

O Santos novamente briga para não cair no Brasileirão e tem sido incapaz de deslanchar. A ideia do time treinado por Cuca é fazer um jogo seguro na casa do rival para ter boas condições de definir o confronto na Vila Belmiro, daqui a uma semana, apoiado por seu torcedor.

O Palmeiras busca o penta da Copa do Brasil, que ganhou pela última vez em 2020. Vencedor em 2010, o Santos persegue seu segundo título da competição. É, como a Sul-Americana, a chance de o time alvinegro levantar uma taça e dar alegria aos santistas, tão maltratados nos últimos anos.

Vendido ao Manchester City, Allan é a principal baixa do Palmeiras, que terá de achar no elenco uma reposição para o habilidoso ponta de 22 anos, negociado por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), considerando já os bônus em caso de metas alcançadas.

Maurício deve ocupar a vaga deixada pelo jovem no ataque. Há dúvida se Abel Ferreira volta a usar a linha defensiva com três zagueiros ou escala Giay, como fez no jogo anterior contra o Vasco. Piquerez e Paulinho voltaram a treinar, mas são dúvidas para o clássico.

"Estamos focados, trabalhamos bem e estamos preparados", afirmou o goleiro Carlos Miguel. "Vai ser um jogo difícil, a gente sabe, é um clássico, nenhum clássico é fácil e temos de nos preparar mentalmente, concentrados do início ao fim para garantir uma vantagem dentro de casa nos primeiros 90 minutos".

O grande mistério na escalação do Santos está na presença ou não de Neymar, que detesta jogar em gramado sintético. Ele está relacionado para o duelo, porém, aumentando a chance de estar em campo.

Desde que retornou ao Santos, Neymar atuou apenas uma vez em um estádio com grama artificial: no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, no ano passado. Na partida, torceu o tornozelo logo no começo do e se queixou da qualidade do piso. "Comprovado... Sintético é uma merd*".

"Vou conversar com ele e vamos tomar as decisões. Com ele e todo elenco. Definir o que melhor podemos fazer. Sabemos que será jogo difícil", havia dito o técnico Cuca, que considera o Palmeiras favorito. "Tem um elenco numeroso e de qualidade. Vamos, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível"