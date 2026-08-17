Brasileirão ganha mais de 2min30s de bola rolando em 1ª rodada com regras 'anti-cera'

Novidades chegaram ao futebol brasileiro no Brasileirão e serão implementadas também nos próximos jogos da Série B

Athletico-PR e Red Bull Bragantino fizeram duelo com mais tempo de bola em jogo (Ari Ferreira/RBB)

As novas regras do futebol que foram aplicadas pela primeira vez na rodada deste fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, utilizadas com o objetivo de combater o anti-jogo, mostraram aspectos positivos no que diz respeito ao andamento dos confrontos.

A característica que chamou mais atenção foi o aumento da média de bola rolando, após os nove duelos realizados entre sábado e domingo. A jornada será concluída nesta segunda-feira, com o duelo entre Internacional e Remo.

Até a pausa para a Copa do Mundo, a média nos confrontos era de 52 minutos e 54 segundos. Com a utilização do novo pacote de regras, o tempo ficou em 55 minutos e 29 segundos. Esta média supera o tempo de bola em jogo de grandes ligas europeias, como a Premier League (55min23s), LaLiga (55min08s) e Série A (54min28s).

"Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos. O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor", disse Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF.

Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, fez um adendo nessa rodada de novidades. Além das regras que visam aumentar a fluidez do jogo, houve também um caso de aplicação do chamado "protocolo Vini Jr", em Vitória x Botafogo.

"Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Tivemos uma preparação importante dos nossos árbitros, mas também contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas", destacou.

As novas regras de arbitragem entram em vigor na Série B nesta semana a partir do jogo desta terça-feira (18) entre Londrina x Atlético-GO, em partida válida pela 23ª rodada da competição. Além das Séries A e B do Brasileirão, a Copa do Brasil (Masculina e Feminina) e o Feminino A1 também terão a adoção das novas regras.

TEMPO DE BOLA ROLANDO NOS NOVE JOGOS DA 23ª RODADA

Athletico-PR 1 x 1 Red Bull Bragantino - 60min18s

São Paulo 1 x 1 Coritiba - 58min30s

Atlético-MG 3 x 0 Grêmio - 57min04s

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - 56min57s

Chapecoense 3 x 3 Bahia - 56min39s

Mirassol 1 x 5 Flamengo - 55min43s

Vitória 1 x 0 Botafogo - 52min45s

Fluminense 3 x 2 Palmeiras - 52min12s

Vasco 0 x 3 Santos - 49min20s

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