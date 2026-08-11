Corinthians desiste de renovar com Memphis Depay, e holandês encerra passagem pelo clube

Memphis Depay, atleta do Corinthians (Divulgação / Agência Corinthians)

Após meses de negociações, o Corinthians decidiu não renovar o contrato do atacante Memphis Depay. A decisão foi oficializada pelo clube nesta terça-feira (11) e encerra a passagem do jogador holandês pelo Timão após cerca de dois anos.

As conversas entre o atacante de 32 anos e o Corinthians, representado pelo presidente Osmar Stábile e o diretor de futebol Marcelo Paz, começaram ainda em janeiro, quando iniciou o período em que o atleta já poderia assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Apesar de priorizar a permanência no clube, a diretoria tratou a negociação como difícil por causa dos altos custos envolvendo o atleta.

A negociação chegou a avançar nos últimos dias. Corinthians e Memphis haviam chegado a um acordo em julho e passaram a ajustar detalhes do novo vínculo, que teria duração até 2028, mas novas divergências e a pressão interna pela situação financeira do clube fizeram a diretoria recuar.

Saúde financeira pesou

Para continuar jogando no Corinthians, Memphis concordou em reduzir praticamente pela metade o salário de R$ 3,5 milhões que recebia. A dívida de R$ 42 milhões que o clube tem com ele por bônus e luvas seria diluída no novo contrato, de maneira parcelada, com início do pagamento em 2027.

Em nota oficial, o Corinthians afirmou que a decisão foi tomada exclusivamente em razão da situação financeira da instituição. Stabile destacou que assumir um compromisso da magnitude necessária para manter Memphis não seria sustentável neste momento.

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”, declarou o presidente.

Outro ponto importante das tratativas era a dívida do Corinthians com o atacante. O clube deve cerca de R$ 42 milhões ao jogador, valor que poderia chegar a aproximadamente R$ 75 milhões com a inclusão de encargos trabalhistas, juros e correções.

Como parte das negociações, Memphis aceitava abrir mão desses encargos. O débito seria quitado em quatro parcelas, com o primeiro pagamento previsto para fevereiro de 2027 e os demais em intervalos semestrais, até julho de 2028.

Mesmo com essa possibilidade, a diretoria concluiu que o compromisso financeiro ainda seria pesado demais para o caixa corintiano.

O vínculo ainda descartava moradia e motorista particular. No entanto, Memphis deveria receber uma ajuda de custo. Anteriormente, o clube do Parque São Jorge arcava com um custo mensal de cerca de R$ 250 mil pela hospedagem no hotel de luxo Rosewood, em São Paulo. O gasto gerou debates na diretoria devido à crise financeira e à dívida acumulada com o atleta.

Números e títulos pelo Timão

Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e rapidamente se tornou uma das principais referências técnicas da equipe. Ao longo da passagem pelo clube, disputou 79 partidas, sendo titular em 62 delas.

O atacante marcou 20 gols e contribuiu com 15 assistências. Pelo Corinthians, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2025, além da Supercopa do Brasil em 2026.

Com informações do Estadão Conteúdo