Organizada do Palmeiras pede saída do técnico Abel Ferreira: "Acabou a paciência"
Maior torcida organizada do Palmeiras publicou em rede social um "Fora, Abel Ferreira", que comanda o time líder do Brasileirão e na disputa da Copa do Brasil e Libertadores
Publicado: 11/08/2026 às 09:42
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Rafael Vieira/DP)
A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, mostrou sua insatisfação com a equipe após o empate contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Por meio de uma publicação nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (11), a torcida protestou contra o clube e a comissão técnica.
No post, a Mancha se manifestou e afirmou que "a paciência acabou". Além disso, em parte da arte publicada, aparece escrito "Fora, Abel Ferreira!".
No último domingo (9), o Palmeiras empatou sem gols diante do Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o clube paulista viu o Flamengo se aproximar da liderança, com a distância ficando em seis pontos (o time carioca tem um jogo a menos no Brasileiro que a equipe paulista)
Após o resultado contra o time gaúcho, Abel Ferreira chegou a afirmar que a equipe teve pouca inspiração para justificar o placar. "Uma parte é mérito do nosso adversário, e outra é falta de inspiração nossa. O adversário estacionou o autocarro em frente ao gol e esperou as transições."
O time alviverde vem oscilando desde o retorno da Copa do Mundo. Em seis jogos, Abel e seus comandados somaram três vitórias, um empate e duas derrotas. Nesse período, a equipe conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
Agora, o Palmeiras volta sua atenção para a Libertadores, na qual encara o Cerro Porteño nesta quarta-feira (11). O clube paulista enfrenta os paraguaios pela partida de ida das oitavas de final do torneio continental, às 19h, no Nubank Parque.