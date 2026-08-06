São Paulo se aproxima de acordo milionário com a empresa Ticketmaster para operação de ingressos

Estádio Morumbis, do São Paulo (Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo está próximo de firmar um acordo milionário. Prestes a encerrar o vínculo com a empresa Total Acesso, o Tricolor Paulista negocia uma nova parceria para a operação de ingressos.

O clube se aproximou de um acordo milionário com a Ticketmaster, uma das principais empresas de comercialização de ingressos do mundo. De acordo com informações dos bastidores, a negociação gira em torno de R$ 140 milhões, em contrato de cinco anos, além de valores variáveis ao longo da parceria.

A empresa global ficaria responsável pela operação de ingressos nos jogos do São Paulo no Morumbis, além de assumir a gestão do programa de sócio-torcedor do clube.

A negociação ainda precisará passar por trâmites internos dentro do São Paulo antes de ser oficializada. Em meio a dificuldades financeiras, a equipe paulista poderá ganhar um fôlego econômico para os próximos anos com o acordo.

Conheça a Ticketmaster

A Ticketmaster é uma empresa norte-americana com operações em todo o mundo. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e é a responsável pelo programa de ingressos de festivais como o Rock in Rio e The Town no Brasil.

No futebol, a Ticketmaster é responsável pela comercialização de ingressos de clubes como o Chelsea, da Inglaterra, e o Celtic, da Escócia. A empresa também participa de operações na Major League Soccer, liga profissional de futebol dos Estados Unidos.

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