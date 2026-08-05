Neymar reponde a xingamentos com mais palavrões e dancinha provando torcedores do Remo

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, pelas oitavas da Copa do Brasil, Neymar perdeu o controle: de palavrões a dancinha provocativa e gritos de "eliminados"

Neymar provoca torcedores do Remo após jogo (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Santos se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, nesta terça-feira (4), em pleno Mangueirão. Mas o que chamou a atenção após a partida foi uma confusão envolvendo Neymar, quando os jogadores passavam pela zona mista, torcedores e pessoas ligadas ao clube paraense.

Ao passar próximo dos torcedores e dirigentes do Remo, Neymar ouviu xingamentos e perdeu o controle, precisando ser contido pelos seguranças. Além de retribuir os palavrões que recebia, o camisa 10 passou também a provocar cantando “eliminado!, eliminado!”, enquanto dançava de maneira provocativa.

Os envolvidos do clube Remo, chegaram a derrubar as grades que separavam as duas delegações para ir atrás do jogador.

Neymar começou a partida no banco de reservas e entrou no começo do segundo período, o craque chegou a ajudar a classificação do Peixe com uma assistência para o gol de Rony.

Neymar vinha sendo atacado desde o aquecimento, quando escutava o estádio gritar “Ei Neymar, vai tomar no c*”, ele devolvia acenando para os torcedores. Pelas redes sociais, Neymar continuou com o clima hostil. “Obrigado pelo carinho, Belém”, colocou o craque, em seu Instagram.

Os atritos entre Neymar e o Remo começaram no jogo de ida pelas oitavas de final, na Vila Belmiro. Durante a partida que terminou 0 a 0, o santista se envolveu em uma confusão, ao tentar humilhar o volante Édson.