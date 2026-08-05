Santos vence o Remo no Mangueirão e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil
Após 0x0 no primeiro jogo, Remo e Santos voltaram a fazer um jogo equilibrado, mas o Peixe garantiu o 1x0 e seguiu em frente na Copa do Brasil
Publicado: 05/08/2026 às 07:39
Rony comemora gol do Santos (RAUL BARETTA/SANTOS FC)
Com participação de Neymar, que entrou no segundo tempo, o Santos conseguiu vencer o Remo por 1x0, no Mangueirão, em Belém, e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, semana passada, na Vila Belmiro, os times empataram sem gols.
Agora o Santos aguarda o sorteio que será realizado pela CBF para conhecer o adversário nas quartas de final da competição nacional.
O Peixe começou o jogo com a intenção de impor domínio. Aos 38 segundos, Gabriel Menino quase abriu o placar, mas o entusiasmo santista deixou espaços no setor defensivo, que logo foram explorados pelo Remo.
Aos dois minutos, Alef Manga escapou sozinho no campo de ataque e finalizou em cima de Gabriel Brazão. No rebote, Jajá tentou colocar no ângulo e errou por pouco.
Com o apoio do Mangueirão lotado, o Remo passou a ter mais iniciativa do ataque. O Santos se armou para os contra-ataques e, aos 14 minutos, Caballero teve a chance de finalizar dentro da área para boa defesa de Marcelo Rangel.
Aos 27 minutos, o zagueiro Marllon foi expulso por falta em Caballero. O árbitro Anderson Daronco no primeiro momento deu cartão amarelo para o jogador do Remo, mas depois, após análise no VART, mudou para o vermelho, considerando que o atacante santista estava em direção ao gol.
Com um jogador a mais, o Santos teve nova postura e logo criou boa oportunidade, iniciada por Caballero e finalizada para fora por Gabriel Barbosa, aos 32 minutos.
O maior problema santista foi a desordem da defesa, que proporcionou um arremate de Marcelinho, defendido por Brazão, aos 34.
Nos minutos finais o Santos passou a ficar mais tempo com a bola, mas encontrou um Remo mais ajeitado na zaga, com Zé Welison assumindo a função de Marllon. O primeiro tempo terminou com direito a algumas vaias vindas das arquibancadas.
O Santos voltou para . segundo tempo com Neymar, Rony e Arão, mas continuou apresentando 'buracos' em sua defesa. Aos dez minutos, Zé Welison acertou a trave direita de Brazão em bela cobrança de falta da intermediária. O lance animou a grande torcida do Remo presente, que passou a gritar "Eu acredito", incentivando a equipe.
O Santos resolveu responde de imediato e Rollheiser, que entrou no lugar de Caballero, por pouco não abriu o placar, aos 17 minutos.
Aos 20, Neymar, que nada havia feito na partida, caiu no gramado reclamando de dores no peito, fruto de um encontrão com Picco. Após atendimento médico, o camisa 10 seguiu no jogo.
E o talento que resta ao craque surgiu aos 29 minutos, quando, pela esquerda, ganhou a bola de Zé Welison, carregou até dentro da área e só rolou para Rony abrir o placar para o Santos.
A parte final do jogo ficou mais aberta com o Remo indo para o desespero, chegou a acertar a trave. Aos 45, Neymar recebeu lançamento longo e ficou cara a cara com Marcelo Rangel, mas desperdiçou a chance clara.