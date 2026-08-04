Nicolas, lateral do São Paulo, é preso após atropelar e matar homem de 84 anos em Barueri

O jogador de 19 anos chegou a prestar socorro e acionou o resgate, mas a vítima não resistiu

Nicolas, lateral do São Paulo (Reprodução / Redes Sociais)

Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do São Paulo, foi preso após atropelar e matar um homem de 84 anos em Barueri, na Região Metropolitana do Estado. Segundo o clube, foi constatado na delegacia que o atleta não havia ingerido bebida alcoólica e que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estava em situação regular e foi concedido ao jogador o direito de responder o procedimento em liberdade.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 3, após Nicolas deixar um shopping center. O lateral de 19 anos chegou a prestar socorro e acionou o resgate, mas a vítima não resistiu. O jogador participou de audiência de custódia e foi liberado após o depoimento às autoridades. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão.

"O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade aos familiares da vítima neste momento de dor e consternação. O Clube seguirá acompanhando o caso por meio de seu departamento jurídico", diz nota divulgada pelo clube.

Nicolas está no São Paulo desde 2016 e subiu aos profissionais do clube em 2025. Antes de integrar o elenco principal, o lateral-esquerdo conquistou cinco títulos pelas categorias de base, em Cotia.

A estreia pelo time principal ocorreu no fim de 2025, mesmo ano em que realizou um intercâmbio no Sttutgart, da Alemanha.



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