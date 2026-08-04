Juventude e Atlético-MG decidem primeira vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Na primeira partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada em Belo Horizonte, Atlético-MG e Juventude ficaram no empate em 0x0

Primeiro jogo das oitavas terminou Atlético-MG 0x0 Juventude (DIVULGAÇÃO/CAM)

A Copa do Brasil conhecerá nesta terça-feira, às 19h30, o seu primeiro classificado às quartas de final. Juventude e Atlético-MG se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo duelo de volta das oitavas de final. Como o primeiro confronto, disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, terminou empatado por 0 a 0, quem vencer garante a vaga. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga acontecerá nas cobranças de pênaltis.

O confronto reúne equipes que vivem cenários distintos na temporada, mas chegam embaladas pela possibilidade de seguir vivas na principal competição de mata-mata do país. O Atlético-MG faz campanha de recuperação após um início irregular e ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Diante da distância para os primeiros colocados, o torneio eliminatório ganhou peso na busca por um título em 2026.

Já o Juventude atravessa um bom momento. Vice-líder da Série B, o clube gaúcho sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro, mas também quer transformar a boa fase em uma campanha histórica na Copa do Brasil, apostando na força do seu estádio para eliminar mais um favorito.

Na fase anterior, o Atlético avançou após superar o Ceará na disputa por pênaltis, enquanto o Juventude foi responsável por uma das maiores zebras do torneio ao eliminar o São Paulo.

Para esta decisão, o técnico Eduardo Domínguez deve manter a base do Atlético-MG que atuou no primeiro jogo. As únicas dúvidas estão no setor ofensivo, onde Dudu disputa vaga com Cuello e Igor Gomes.

"Sabemos da importância deste jogo. É uma decisão de 90 minutos, contra um adversário que merece respeito, mas confiamos no nosso trabalho e vamos buscar a classificação desde o início", afirmou Domínguez.

Do outro lado, Maurício Barbieri terá praticamente todos os titulares à disposição no Juventude. A única baixa deve ser o volante Luis Mandaca, que sofreu uma lesão na partida de ida e não deve reunir condições de entrar em campo.

"Sabemos do tamanho do desafio, mas também da força que temos dentro de casa. Construímos uma equipe competitiva e vamos lutar até o fim por essa classificação, que seria muito importante para o clube", destacou Barbieri.