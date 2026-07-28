Cobranças, dívidas e polêmicas: entenda o momento da relação entre Neymar e Santos

Neymar em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)



Neymar voltou a vestir as cores do Santos no sábado, após mais de dois meses sem atuar pela equipe devido a uma lesão na panturrilha direita e da participação na Copa do Mundo. O camisa 10 atuou durante os 90 minutos e marcou os dois gols do empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do retorno balançando as redes, o capitão segue sendo notícia também fora de campo e nos bastidores do clube.

Após o jogo contra o lanterna, o portal ge publicou que o atacante teria entrado em atrito com o elenco alvinegro ainda no vestiário, principalmente por cobranças aos jogadores mais jovens, os alvos teriam sido o meia Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias, autor de um gol contra na partida. Na sequência, o próprio Neymar tratou sobre o assunto em uma publicação nas redes sociais.

"Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre eu ter cobrado os jovens dentro do vestiário. É totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta. Pode perguntar para quem quiser: foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas (Veríssimo), Arão, Gabi (Gabigol), todos falaram ali", disse Neymar. "A gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens. Isso eu não vou aceitar, essas mentiras", concluiu.

Essa não é a primeira vez que o nome do astro circula envolvendo problemas com meninos da base. No dia 3 de maio, semanas antes de disputar o Mundial pela seleção brasileira, Neymar e Robinho Jr. se estranharam durante um treinamento. Após levar um drible do atacante de 18 anos, o experiente jogador reagiu de forma ríspida, empurrando e derrubando o companheiro.

Como o Estadão revelou em apuração de bastidores, o camisa 10 pediu desculpas logo após o incidente e também ligou para a família do jovem para se desculpar. No dia seguinte, se retratou perante o elenco. Na mesma semana, pediu perdão publicamente. O capitão reconheceu o excesso na atitude, mas lamentou o fato de a situação ter vazado para fora do ambiente interno.

IRRITAÇÃO E SUSPENSÃO

Ainda na partida contra os catarinenses, Neymar demonstrou muita irritação com a arbitragem e com as faltas sofridas. O camisa 10 passou boa parte do duelo reclamando com o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho e acabou advertido com cartão amarelo na segunda etapa. Com isso, o principal líder técnico da equipe, que estava pendurado, está suspenso para o confronto diante do Athletico-PR, também na Vila Belmiro, no dia 9 de agosto.

O momento do Santos no Brasileirão é delicado. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Neymar, por sua vez, soma oito bolas na rede e distribuiu quatro passes para gol em 16 partidas pela equipe em 2026.

POLÊMICA NA REAPRESENTAÇÃO

Outra polêmica surgiu no domingo, durante a reapresentação após o empate, quando Neymar teria deixado o CT Rei Pelé sem autorização e não participado do treinamento. O clube, porém, desmentiu a informação e afirmou que o atacante cumpriu o cronograma previsto.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no sábado participaram de um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco realizou atividades técnicas e táticas.

O Santos volta a campo nesta terça-feira, na Vila Belmiro, às 21h30, para o segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central de Venezuela (UCV). No duelo de ida, a equipe venceu por 4 a 1. Neymar e outros jogadores devem ser poupados pelo técnico Cuca. Em caso de classificação, o time paulista enfrentará o Macará, do Equador, nas oitavas de final.

PARTICIPAÇÃO EM UM TORNEIO DE PÔQUER

Essas não são as únicas polêmicas envolvendo o craque na última semana. Preservado, o atacante não atuou na goleada por 4 a 1 sobre o UCV, na terça-feira, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, em Valencia, na Venezuela. Enquanto os companheiros estavam em campo, Neymar participou de um torneio de pôquer em São Paulo. O mesmo ocorreu na quarta-feira, quando o jogador estava de folga.

A presença no evento também gerou críticas da opinião pública. Diante da repercussão, o ídolo santista voltou a usar as redes sociais para se defender. Neymar afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira antes de aproveitar o período de descanso.

"Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga", disse. Na sequência, voltou a reclamar das críticas recebidas. "Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", completou.

A questão envolvendo o pôquer voltou a ser pauta no sábado. Ao marcar seu primeiro gol na partida, Neymar comemorou fazendo alusão ao jogo de cartas, em provocação aos críticos.

DÍVIDA ENTRE SANTOS E NEYMAR

Neymar tem contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2026. O camisa 10 retornou ao clube no início de 2025, assinando inicialmente um vínculo válido até o meio da temporada. Posteriormente, o contrato foi renovado até o fim de 2025 e, para 2026, as partes firmaram um novo acordo, desta vez válido por toda a temporada.

Diante de toda a operação e algumas renegociações, criou-se um débito do clube para com o atacante e sua empresa a NR Sports. O Santos admite uma dívida de R$ 90 milhões em direitos de imagem. Recentemente, foi pago um valor de R$ 11 milhões que estavam dentro da programação financeira.

Durante as negociações, a diretoria comandada por Marcelo Teixeira colocou o CT Meninos da Vila, centro de treinamento das categorias de base do Santos, como garantia para viabilizar o acordo.

STATUS DA PARCERIA COM A NR?

Apesar de todo o entorno, o Estadão apurou que a parceria entre Santos e NR Sports segue prestigiada pelo clube nos bastidores. A equipe conta com a permanência de Neymar até o fim do contrato e mantém um planejamento conjunto com a empresa para a recuperação do patrimônio, aproveitando a expertise da NR. Inclusive, Teixeira, Neymar Pai e o diretor Alexandre Mattos estiveram juntos nesta segunda-feira.

Até o momento, o acordo já resultou na modernização do CT Rei Pelé. As obras, entregues em junho do ano passado, deram ao espaço uma nova estrutura voltada às categorias de base e ao futebol feminino. A reforma do vestiário principal da Vila Belmiro e a construção de uma nova academia também fizeram parte do projeto.

Além disso, o Santos tem um projeto para a construção de um novo centro de treinamento em Praia Grande, na Baixada Santista, anunciado em 2025. O "CT Vila Praia Grande" terá uma área total de 90 mil m² e, assim como a modernização do CT Rei Pelé, será realizado sem custos para o clube.