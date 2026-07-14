Justiça revoga decisão sobre entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo após recurso do Flamengo

A Taça das Bolinhas permanece sob a guarda da Caixa Econômica Federal, onde está depositada por determinação judicial

Zico com a Taça das Bolinhas (Reprodução)

A Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo, após acolher um recurso apresentado pelo Flamengo. A nova decisão, proferida pela 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, também definiu que a competência para decidir sobre o destino definitivo do troféu é da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Com isso, a Taça das Bolinhas permanece sob a guarda da Caixa Econômica Federal, onde está depositada por determinação judicial, até que haja uma decisão definitiva.

A disputa pelo tradicional troféu se arrasta há anos e tem como origem a definição do campeão brasileiro de 1987. Criada pela então Confederação Brasileira de Desportos (CBD), a Taça das Bolinhas seria entregue ao primeiro clube a conquistar três títulos consecutivos ou cinco alternados do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo sustenta que cumpriu os critérios para receber o troféu ao conquistar o pentacampeonato brasileiro em 1992, considerando o reconhecimento de que o clube foi campeão brasileiro de 1987.

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Embora a controvérsia sobre o Campeonato Brasileiro de 1987 tenha se estendido por décadas, a questão foi definitivamente consolidada no âmbito judicial pelas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve o Sport como único campeão daquela edição.

Com esse entendimento, o São Paulo passou a ser considerado o primeiro clube a alcançar cinco títulos nacionais, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2007.

Em nota oficial, o Flamengo informou que a Justiça paulista reconsiderou a decisão anterior, revogou a ordem de entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo e reconheceu que a competência para julgar o caso pertence à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O clube afirmou ainda permanecer "confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu".

Até que haja uma decisão final da Justiça fluminense, a Taça das Bolinhas continuará sob custódia da Caixa Econômica Federal, sem definição sobre seu destino definitivo.

