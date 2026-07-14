Justiça revoga decisão sobre entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo após recurso do Flamengo
A Taça das Bolinhas permanece sob a guarda da Caixa Econômica Federal, onde está depositada por determinação judicial
Publicado: 14/07/2026 às 10:19
Zico com a Taça das Bolinhas (Reprodução)
A Justiça Federal de São Paulo revogou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo, após acolher um recurso apresentado pelo Flamengo. A nova decisão, proferida pela 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, também definiu que a competência para decidir sobre o destino definitivo do troféu é da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Com isso, a Taça das Bolinhas permanece sob a guarda da Caixa Econômica Federal, onde está depositada por determinação judicial, até que haja uma decisão definitiva.
O Flamengo sustenta que cumpriu os critérios para receber o troféu ao conquistar o pentacampeonato brasileiro em 1992, considerando o reconhecimento de que o clube foi campeão brasileiro de 1987.
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Embora a controvérsia sobre o Campeonato Brasileiro de 1987 tenha se estendido por décadas, a questão foi definitivamente consolidada no âmbito judicial pelas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve o Sport como único campeão daquela edição.
Com esse entendimento, o São Paulo passou a ser considerado o primeiro clube a alcançar cinco títulos nacionais, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2007.
Em nota oficial, o Flamengo informou que a Justiça paulista reconsiderou a decisão anterior, revogou a ordem de entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo e reconheceu que a competência para julgar o caso pertence à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O clube afirmou ainda permanecer "confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu".
Até que haja uma decisão final da Justiça fluminense, a Taça das Bolinhas continuará sob custódia da Caixa Econômica Federal, sem definição sobre seu destino definitivo.