Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta quarta-feira (1)
Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo nesta quarta pela Copa do Mundo
Publicado: 01/07/2026 às 08:56
Inglaterra e República Democrática do Congo (MAURO PIMENTEL / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 terá sequência nesta quarta-feira (1) com três confrontos válidos pela fase de 16 avos de final. As partidas prometem fortes emoções na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.
Na sequência, às 17h, Bélgica e Senegal entram em campo em um dos confrontos mais equilibrados desta etapa da competição. As duas seleções garantiram a classificação na última rodada da fase de grupos e agora duelam por um lugar nas oitavas de final.
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Fechando a programação, às 21h, os Estados Unidos contam com o apoio da torcida para enfrentar a Bósnia. Os norte-americanos buscam confirmar o favoritismo e seguir vivos na disputa pelo título, enquanto os bósnios tentam fazer história ao conquistar uma classificação inédita às oitavas de final da Copa do Mundo.
Jogos desta quarta-feira (1):
13h – Inglaterra x República Democrática do Congo – Transmissão: CazéTV;
17h – Bélgica x Senegal – Transmissão: Globo, SBT, SporTV, CazéTV, Globoplay, ge tv e NSports;
21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – Transmissão: CazéTV.