Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta quarta-feira (1)

Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo nesta quarta pela Copa do Mundo

Inglaterra e República Democrática do Congo (MAURO PIMENTEL / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 terá sequência nesta quarta-feira (1) com três confrontos válidos pela fase de 16 avos de final. As partidas prometem fortes emoções na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O primeiro duelo do dia acontece às 13h (de Brasília), quando a Inglaterra enfrenta a República Democrática do Congo. Favorita no confronto, a seleção inglesa aposta no talento de Harry Kane para confirmar a classificação. Do outro lado, a equipe africana tenta surpreender e alcançar uma vaga inédita na próxima fase após uma campanha consistente na fase de grupos.

Na sequência, às 17h, Bélgica e Senegal entram em campo em um dos confrontos mais equilibrados desta etapa da competição. As duas seleções garantiram a classificação na última rodada da fase de grupos e agora duelam por um lugar nas oitavas de final.

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Fechando a programação, às 21h, os Estados Unidos contam com o apoio da torcida para enfrentar a Bósnia. Os norte-americanos buscam confirmar o favoritismo e seguir vivos na disputa pelo título, enquanto os bósnios tentam fazer história ao conquistar uma classificação inédita às oitavas de final da Copa do Mundo.

Jogos desta quarta-feira (1):

13h – Inglaterra x República Democrática do Congo – Transmissão: CazéTV;

17h – Bélgica x Senegal – Transmissão: Globo, SBT, SporTV, CazéTV, Globoplay, ge tv e NSports;

21h – Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina – Transmissão: CazéTV.

