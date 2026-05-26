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Onde assistir, horário e regras: tudo sobre o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2026

Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano

Estadão Conteúdo

Publicado: 26/05/2026 às 09:19

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Sorteio define os mandos de campo da primeira fase e também os confrontos da segunda etapa da Copa do Brasil 2026/Staff Images / CBF

Sorteio define os mandos de campo da primeira fase e também os confrontos da segunda etapa da Copa do Brasil 2026 (Staff Images / CBF)

Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, 26, quando acontece o sorteio dos confrontos. O evento será realizado às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF.

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Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas neste ano estarão em pote único no sorteio. Com isso, não haverá nenhuma restrição de jogos e rivais estaduais e históricos, como Palmeiras e Corinthians, por exemplo, poderão se enfrentar em clássicos já nesta fase.

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As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis.

Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano. Segundo a CBF, os confrontos de ida das oitavas estão previstas para os dias 1 e 2 de agosto, enquanto os de volta devem ocorrer entre 5 e 6 de agosto.

SORTEIO DA COPA DO BRASIL: ONDE ASSISTIR AO VIVO E HORÁRIO

Data: 26/05/2025

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Canal da CBF (YouTube)

POTE ÚNICO DO SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:

- Athletico-PR

- Atlético-MG

- Chapecoense

- Corinthians

- Cruzeiro

- Fluminense

- Fortaleza

- Grêmio

- Internacional

- Juventude

- Mirassol

- Palmeiras

- Remo

- Santos

- Vasco

- Vitória

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