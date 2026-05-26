Onde assistir, horário e regras: tudo sobre o sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2026
Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano
Publicado: 26/05/2026 às 09:19
Sorteio define os mandos de campo da primeira fase e também os confrontos da segunda etapa da Copa do Brasil 2026 (Staff Images / CBF)
Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira, 26, quando acontece o sorteio dos confrontos. O evento será realizado às 11h (horário de Brasília), na sede da CBF.
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As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis.
Por causa da Copa do Mundo, a Copa do Brasil volta apenas no segundo semestre do ano. Segundo a CBF, os confrontos de ida das oitavas estão previstas para os dias 1 e 2 de agosto, enquanto os de volta devem ocorrer entre 5 e 6 de agosto.
SORTEIO DA COPA DO BRASIL: ONDE ASSISTIR AO VIVO E HORÁRIO
Data: 26/05/2025
Horário: 11h (de Brasília)
Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Canal da CBF (YouTube)
POTE ÚNICO DO SORTEIO DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL:
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Chapecoense
- Corinthians
- Cruzeiro
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Santos
- Vasco
- Vitória