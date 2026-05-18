Morre Geovani, ídolo do Vasco na década de 1980 e medalha de prata nos Jogos de Seul
O enterro deve ocorrer nesta terça-feira em Vila Velha, no Espírito Santo
Publicado: 18/05/2026 às 10:13
Geovani, ex-jogador do Vasco (Divulgação/Vasco)
O Vasco perdeu um de seus grandes ídolos. O meia Geovani Silva, que brilhou no clube carioca na década de 1980, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 62 anos, após passar mal de forma repentina. Ele foi levado ao hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu.
Está previsto um culto de despedida, segundo os parentes, e o enterro deve ocorrer nesta terça-feira em Vila Velha, no Espírito Santo.
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"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu".
Campeão estadual pelo Vasco em 1982, 1987, 1988, 1992 e 1993, ele ficou conhecido no clube pela alcunha de "Pequeno Príncipe". Na seleção brasileira, conquistou o Mundial de Juniores em 1983 ao lado de Jorginho, Bebeto e Dunga em 1983.
Cinco anos mais tarde, ele foi um do destaques da seleção brasileira que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, ao lado de Taffarel e Romário, entre outros grandes nomes daquela geração. Fora do Brasil, atuou no Bologna, da Itália, Karlsruher, da Alemanha e ainda Tigres, do México.
Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos.— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 18, 2026
O ‘Pequeno Príncipe’, como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo… pic.twitter.com/aJq8IyrydL