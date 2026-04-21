Barra-SC x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Brasil

Estádio da Ressacada (Leandro Boeira/ @AvaiFC)

Atual campeão da competição, o Timão faz sua aguardada estreia na Copa do Brasil 2026 na noite desta terça-feira (21). O Corinthians enfrenta o Barra-SC, às 21h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo jogo de ida da quinta fase. A terá transmissão do Prime Video (streaming).

O Corinthians chega para a partida em um cenário de contrastes. Se na Conmebol Libertadores o time ostenta 100% de aproveitamento sob a nova gestão de Fernando Diniz, no Brasileirão a equipe vive uma crise de resultados e dormiu na zona de rebaixamento no último fim de semana.

Para o confronto desta noite, Diniz optou por uma formação mista, visando preservar atletas desgastados pela maratona de viagens. A grande atração deve ser a titularidade do meia inglês Jesse Lingard, que assume a responsabilidade de articular o ataque. O centroavante Pedro Raul também deve ganhar nova oportunidade como referência ofensiva.

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Mandante da partida, o Barra tenta manter o embalo após eliminar o América-MG e o Volta Redonda nas fases anteriores, ambas as vezes nas disputas por pênaltis. O técnico Bernardo Franco deve reforçar o sistema defensivo para segurar o volume de jogo característico das equipes de Diniz, apostando nos contra-ataques para levar uma vantagem ao jogo da volta.

Ficha Técnica: Barra x Corinthians

Data: 21 de abril

Horário: 21h30

Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)



Onde assistir: Prime Video