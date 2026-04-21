Paysandu x Vasco: onde assistir ao vivo e de forma gratuita duelo da Copa do Brasil

Paysandu e Vasco abrem briga por vaga na Copa do Brasil

Paulo Mota

Publicado: 21/04/2026 às 11:26

Paysandu e Vasco (Divulgação/Vasco)

O Paysandu recebe o Vasco nesta terça-feira (21), às 21h30, no Estádio do Mangueirão, em Belém. O confronto é válido pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube)

O Paysandu chega a esta fase após eliminar a Portuguesa-RJ e a Portuguesa-SP, alcançando seu melhor desempenho na competição desde 2019. Apesar de vir de dois empates seguidos na Série C, o Papão aposta no caldeirão paraense para surpreender o gigante carioca. O técnico Júnior Rocha deve manter a base da equipe, com destaque para o atacante Ítalo Carvalho, artilheiro do time no ano com nove gols.

Pelo lado do Vasco, a ordem é manter o embalo. Após o vice-campeonato na última edição e uma vitória importante sobre o São Paulo pelo Brasileirão, o Cruzmaltino chega a Belém com "força máxima". Ao contrário do rodízio aplicado na Sul-Americana, o técnico Renato deve escalar os titulares, embora o desgaste físico da sequência de viagens seja um ponto de atenção para a comissão técnica.

Ficha Técnica: Paysandu x Vasco

Data: 21 de abril de 2026 

Horário: 21h30 

Local: Estádio do Mangueirão, Belém (PA)

Onde assistir: GE TV, Sportv e Premiere.

 

