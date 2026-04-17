Oscar Schmidt perdeu eleição para Suplicy e sonhava em ser presidente do Brasil

Apadrinhado pelo ex-governador do Estado Paulo Maluf e candidato pelo PPB (atual PP), ele perdeu a disputa contra o ex-senador Eduardo Suplicy (PT)

Oscar Schmidt (Reprodução/Redes sociais)

Morto nesta sexta-feira aos 68 anos, Oscar Schmidt tentou aproveitar a popularidade concebida pelo talento nas quadras e se aventurou na política pouco de depois de se aposentar como o maior ídolo do basquete brasileiro. Apadrinhado pelo ex-governador do Estado Paulo Maluf e candidato pelo PPB (atual PP), ele perdeu a disputa contra o ex-senador Eduardo Suplicy (PT).

A disputa concedia apenas uma vaga para o Senado. Oscar conquistou 5.752.202 votos (36,9% dos votos válidos) enquanto Suplicy teve 6.718.463 votos (43,1% dos votos válidos). O Mão Santa era uma aposta do marqueteiro Duda Mendonça, que cuidava de Paulo Maluf à ocasião. Uma candidatura à Câmara Federal chegou a ser cogitada antes de baterem o martelo na disputa como senador.

A incursão política, no entanto, não era totalmente inédita. Em 1997, um ano antes da eleição, Oscar assumiu a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo durante a gestão do então prefeito Celso Pitta.

Apesar do desempenho expressivo nas urnas, ele optou por encerrar ali sua breve trajetória na política após a derrota. Nos anos seguintes, passou a se dedicar a palestras e, mais tarde, retornou ao basquete como treinador.

Em entrevista ao Estadão, em 2024, Oscar afirmou não se arrepender da candidatura e disse que repetiria a experiência. "É claro que sim. Meu objetivo maior era ser presidente. Queria muito. Depois que vi como era, larguei de vez. O Paulo Maluf me deu a chance, saiu comigo algumas vezes em campanha e viu meu potencial. Meu pai me ensinou a fazer as coisas certas e nem tudo que há na política é certo."

Mesmo com o bom acolhimento do eleitorado, ele rechaçou voltar a ser candidato para algum cargo público. "Não quero mais. Para mim, não vai dar certo. Sou uma pessoa do bem."