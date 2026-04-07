Luis Roberto se afasta das transmissões da Globo para tratar tumor e ficará de fora da Copa

Logo após o diagnóstico, o narrador lamentou a ausência no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, mas demonstrou confiança na rápida recuperação

Luís Roberto, narrador dos Canais Globo (Reprodução/Redes Sociais)

Luis Roberto, principal voz das transmissões de futebol da Globo, ficará afastado das atividades profissionais para cuidar da saúde. Para tratar um tumor, o narrador, de 64 anos, não estará presente nas próximas transmissões do canal carioca, o que inclui os jogos da Copa do Mundo, que começa em junho.

Após exames de rotina, o narrador foi diagnosticado com neoplasia localizada na região cervical. Neste momento, ele está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

Logo após o diagnóstico, o narrador lamentou a ausência no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, mas demonstrou confiança na rápida recuperação.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", disse.

Luis Roberto iniciou a trajetória no jornalismo em rádios paulistas e chegou a Globo em 1998. Depois da saída de Galvão Bueno da emissora, ele se tornou o principal narrador da casa.