Esporte e fé: Jogo solidário com Frei Gilson terá pentacampeões na Arena Pernambuco

Jogo Solidário promovido por Frei Gilson (Reprodução)

O Jogo Solidário promovido por Frei Gilson será realizado no dia 26 de julho, às 16h, na Arena Pernambuco, e promete reunir grandes nomes do futebol brasileiro em uma ação que une esporte, fé e solidariedade. A expectativa é de que o evento atraia um grande público, mobilizando torcedores, fiéis e apoiadores de causas sociais em um único espaço, com uma programação que vai além das quatro linhas.

Entre os destaques confirmados estão os pentacampeões mundiais Edmílson, Kleberson e Júnior, que integraram a Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002. A presença desses atletas traz ao público a oportunidade de rever ídolos que marcaram época com a camisa da seleção e em grandes clubes do futebol mundial.

O evento também contará com a participação de nomes conhecidos do futebol pernambucano e nacional, como. A proposta é promover um encontro entre diferentes gerações do esporte, valorizando tanto atletas consagrados nacionalmente quanto aqueles que construíram forte identificação com o público local.

Outros nomes também confirmados são o goleiro Sérgio, multicampeão pelo Palmeiras, o ex-volante Hudson, atualmente diretor do Sport, e o meia Fernandinho, do Retrô.



Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 30 (anel superior) e a partir de R$ 40 (anel inferior), com a opção de ingresso social mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. As entradas podem ser adquiridas online (COMPRE AQUI) e em pontos físicos autorizados.

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Com caráter beneficente, a iniciativa é organizada pela Comunidade Católica Obra de Maria e tem como principal objetivo arrecadar alimentos e recursos financeiros para projetos sociais. A instituição atua em diversas frentes de evangelização e assistência social, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade em diferentes regiões do estado.

Além da partida beneficente, o evento contará com um momento especial de espiritualidade ao final da programação. Frei Gilson conduzirá um show de evangelização, com música, oração e reflexão, proporcionando ao público uma experiência que integra entretenimento, fé e solidariedade em um mesmo ambiente.

Confira valores dos ingressos:

Anel Superior: R$ 30

Anel Inferior: R$ 40

