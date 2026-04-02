Neymar joga hoje? Veja onde assistir Santos x Remo ao vivo no Brasileirão

O Peixe receberá a equipe paraense nesta quinta-feira (2), às 19h, na Vila Belmiro

Neymar, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos)

Após ficar de fora de mais uma convocação da Seleção Brasileira, Neymar retoma o foco no Santos e na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (2), às 19h, o Peixe recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida válida pela 9ª rodada da competição.

Neymar joga hoje contra o Remo?

O técnico Cuca contará com o retorno do camisa 10 santista no duelo desta noite. Após ser ausência por controle de carga na última rodada contra o Cruzeiro, Neymar está de volta e iniciará entre os titulares na equipe do Santos.

Em compensação, o time não terá o atacante Gabigol. O centroavante do Peixe sofreu um edema na panturrilha e não estará à disposição contra o clube paraense.

Pelo lado do Remo, o técnico Léo Condé não poderá contar com o meia Vitor Bueno (ex-Santos) e o volante Patrick de Paula, ambos se recuperando de lesões.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Barreal, Thaciano e Rony. Técnico: Cuca.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Tchamba, Kayky Almeida e Mayk; José Welison, Picco e Zé Ricardo; Pikachu, Alef Manga e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Onde assistir Santos x Remo?

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).



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