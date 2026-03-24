'Neymar atinge o fundo do poço', diz jornal espanhol sobre o momento do atacante brasileiro

O jornal AS fez uma análise dura sobre a fase do atacante, que novamente ficou fora da lista da Seleção Brasileira

Neymar, camisa 10 do Santos ( Raul Baretta/ Santos)

O momento de Neymar voltou a ser alvo de críticas na Europa. Em publicação recente, o jornal espanhol AS fez uma análise dura sobre a fase do atacante, que novamente ficou fora da lista da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

Segundo publicou o veículo, o camisa 10 do Santos vive um momento de baixa dentro e fora de campo. A ausência nas convocações e episódios recentes contribuíram para a avaliação negativa, em meio à preparação da seleção para amistosos contra França e Croácia.

Neymar voltou ao centro das atenções após passar cerca de um dia inteiro participando de partidas de pôquer online com apostas elevadas. O episódio ocorreu no mesmo período em que o jogador ficou fora de um compromisso do Santos por controle de carga física.

A decisão de não acompanhar a delegação gerou questionamentos sobre as prioridades do atleta. Internamente, o técnico Cuca justificou a ausência apontando risco físico elevado, destacando que o jogador não tem condições de atuar em sequência com curto intervalo entre partidas.

Apesar das críticas, Neymar ainda conta com respaldo de figuras relevantes do futebol brasileiro. O zagueiro Marquinhos demonstrou confiança no retorno do atacante à seleção.

"Acredito sinceramente que tudo vai dar certo para o Neymar. Pelo que ele me diz, está muito ansioso pela oportunidade e para voltar com tudo. Nós, como brasileiros e torcedores, também queremos que ele participe desta Copa do Mundo. Para nós, zagueiros, enfrentar o Neymar é assustador. Se você o pressiona pela direita, ele vai para a esquerda; se você o pressiona pela esquerda, ele vai para a direita. Quando você pensa que ele não consegue escapar da jogada, ele dá uma arrancada e consegue se livrar. Todos os dias ele fazia algo que nunca tinha feito antes na vida; isso nos impressionava", disse durante a concentração da delegação.

Quem também saiu em defesa do jogador foi o ex-atacante Romário, tetracampeão pelo Brasil em 1994, que mandou um recado direto ao treinador da seleção.

"Preste atenção, senhor. Um craque tem que jogar. A seleção brasileira é para os melhores. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar. É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja 100%, do que convocar outro. Talento não deve ser desperdiçado. E um técnico nunca pode ficar sem ele. Ainda espero ver Neymar provar no Campeonato Brasileiro que merece estar na seleção e trazer para casa o sexto título", disse.

Já Zico, que disputou três Copas do Mundo e viveu situação semelhante à do Neymar por causa de seu joelho esquerdo às vésperas do Mundial do México, em 1986, adotou um tom mais cauteloso ao comentar a situação:

"Se ele jogasse regularmente e eu fosse o técnico da seleção, eu o convocaria, mas não para amistosos. Ele não precisa ser testado. Ele precisa de tempo de jogo consistente. Existem poucos jogadores habilidosos que têm o que ele tem. E é isso que eu sempre digo: trata-se da profissão, trata-se de ser jogador de futebol, e é isso que ele precisa priorizar se quiser continuar sendo campeão mundial. (...) O que ele faz é extraordinário. Eu o apoio totalmente", afirmou.

Entre críticas externas e apoio interno, Neymar segue como um dos nomes mais debatidos no futebol brasileiro. A recuperação física e a sequência de jogos pelo Santos devem ser determinantes para uma eventual volta à seleção em meio ao ciclo para a Copa do Mundo.



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