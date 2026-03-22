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Botafogo demite técnico argentino Martín Anselmi

Anslemi havia assumido a equipe em janeiro, no lugar do italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção

AFP

Publicado: 22/03/2026 às 15:21

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Técnico Martín Anselmi/Vitor Silva/Botafogo

Técnico Martín Anselmi (Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo anunciou a demissão do técnico argentino Martín Anselmi neste domingo (22), um dia após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anselmi, de 40 anos, havia assumido a equipe em janeiro, no lugar do italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção, Carlo Ancelotti.

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"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos (...) e acreditamos que uma mudança é necessária", escreveu o clube em comunicado.

O Botafogo soma apenas seis pontos em seis jogos no Brasileirão, mas a maior decepção da temporada até aqui foi a eliminação para o Barcelona de Guayaquil na terceira fase da Copa Libertadores.

Enquanto não define um substituto para Anselmi, o técnico do sub-20, Rodrigo Bellão, vai comandar a equipe interinamente.

Botafogo , esporte , esportes , Martín anselm
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