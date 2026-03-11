Flamengo x Cruzeiro: veja onde assistir, horário e escalações para partida do Brasileirão

Lucas Paquetá, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro (Gilvan de Souza/Flamengo e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Comemorando os títulos estaduais conquistados no último final de semana, Flamengo e Cruzeiro têm tudo para proporcionarem um grande jogo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Aliviados com seus títulos, agora tentam melhorar suas posições na tabela, porque ambos estão bem aquém do que suas torcidas esperavam para esta temporada. A partida terá transmissão da TV Globo, GE TV e Premiere.

O Flamengo entra em campo, enfim, campeão e superando a perda de dois títulos: a Supercopa do Brasil, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús-ARG. Nos pênaltis, o Flamengo conquistou seu sétimo tricampeonato carioca ao superar o rival Fluminense nos pênaltis, após empate sem gols.

O técnico Leonardo Jardim estreou no lugar de Filipe Luís e o título amenizou o clima de pressão nos bastidores. No Brasileirão, a campanha é muito fraca: quatro pontos e a modesta 11ª colocação.

O Cruzeiro também se tornou campeão mineiro, impedindo o inédito heptacampeonato do rival Atlético-MG. Um título que também assegurou a permanência de Tite no comando técnico, depois de um início de temporada de adaptação e um futebol sofrível.

Agora, a missão do time Celeste é se recuperar no Brasileiro, onde tem apenas dois pontos e ocupa a 19ª colocação. É vice-lanterna, ficando na frente somente do Vasco, que tem um ponto.

A partida ganha ainda mais tempero por conta dos reencontros à beira do campo. O técnico Leonardo Jardim volta a enfrentar o Cruzeiro, pouco tempo depois de deixar o clube mineiro e agora comandando o Flamengo. Do outro lado, Tite e o meia Gerson reencontram a torcida flamenguista. As situações aumentam a expectativa em torno de um duelo que promete fortes emoções no Maracanã.

O Flamengo pode ter algumas mudanças em relação ao time que começou jogando diante do Fluminense, quando Leonardo Jardim cometeu seus primeiros erros no comando, contrariando as críticas da torcida. O meia Lucas Paquetá e o atacante Everton Cebolinha devem entrar nas vagas de Carrascal e Samuel Lino, respectivamente. A dupla vinha em momento ruim a acabou vaiada ao deixar o gramado do Maracanã.

Leonardo Jardim analisou o cenário de pressão que o time vem enfrentando depois de sofrer com resultados negativos no início da temporada, sob o comando de Filipe Luís. O português exaltou a grandeza do clube carioca ao abordar o assunto. "Quem trabalha no Flamengo, tem que jogar para ganhar. Com certeza quem perde desvaloriza e quem ganha valoriza. Ganhar o Campeonato Carioca é sempre fundamental. Temos um percurso ainda pela frente. Vamos trabalhar ainda mais para organizar uma equipe competente, como foi a do ano passado", destacou Jardim.

O volante Saúl Ñiguez, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar direito, e o atacante Bruno Henrique, em tratamento de uma pubalgia, não estão à disposição da comissão técnica rubro-negra.

No Cruzeiro, o volante Matheus Henrique deve ser novidade no lugar do experiente Lucas Romero, que se recupera de uma fratura na costela sofrida no clássico mineiro. Walace também é opção, mas deve ficar no banco de reservas.

No mais, Tite deve repetir a escalação utilizada na decisão do Estadual. Ele viu o triunfo sobre o Atlético-MG dar respaldo ao seu trabalho depois se enfrentar forte pressão da torcida, principalmente pelas recentes vitórias apertadas.

O empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, defendeu a continuidade de Tite, como também tinha feito antes com o próprio Leonardo Jardim. "Nós sempre tivemos convicção com o Tite. Ele é o nosso técnico, nós não vamos trocar. Aguentamos a pressão e a demissão nunca passou na nossa cabeça. Ele tem todo o meu apoio e da nossa diretoria. Ele é o nosso técnico e eu espero que fique até o final do ano e com mais títulos." Os atacantes Bruno Rodrigues, Marquinhos e Sinisterra estão no departamento médico e são desfalques.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x CRUZEIRO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Leonardo Jardim.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva e Matheus Henrique; Christian, Matheus Pereira e Gerson; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

TRANSMISSÃO - TV Globo (TV Aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

