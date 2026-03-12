Vasco x Palmeiras: veja onde assistir, horário e escalações para a partida do Brasileirão

Renato Gaúcho, técnico do Vasco, e elenco do Palmeiras em comemoração de título paulista (Matheus Lima / Vasco e Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Passado o título paulista, muito celebrado em Novo Horizonte, o Palmeiras tem compromisso pelo Brasileirão, que lidera com 10 pontos. Às 19h30, visita o Vasco em São Januário, no Rio, onde a equipe carioca busca sua primeira vitória no torneio nacional. O confronto é válido pela quinta rodada e terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

O Palmeiras é um dos poucos invictos na competição. São três vitórias e um empate depois de quatro partidas. O desafio é complicado, em que pese o cenário adverso para o Vasco, lanterna com apenas um ponto conquistado, porque o time de Abel Ferreira joga desfalcado de atletas importantes.

Estão fora da partida o zagueiro Murilo, que sofreu entorse no joelho esquerdo e teve constatada lesão no ligamento colateral medial, o meia-atacante Maurício, com um ferimento no pé esquerdo, e o atacante Vitor Roque. O Tigrinho fez tratamento intensivo para estar em campo nos dois jogos da final do Paulistão devido a um trauma sofrido no clássico com o São Paulo Por isso, terá de ficar fora por um tempo.

Paulinho, por outro lado, avançou no tratamento de sua lesão, passou a treinar com jovens do grupo de apoio, e voltará em breve. O planejamento, segundo disse o próprio atacante, é de que esteja à disposição no início de abril, após a Data Fifa.

O Palmeiras está invicto há 14 partidas contra o Vasco, todas pelo Brasileirão. São 10 vitórias e quatro empates desde a última derrota, em 2015. Esta é a maior invencibilidade da história do confronto. A sequência invicta é ainda maior na condição de visitante. Fora de casa, não perde para o adversário carioca desde 2012.

Será o primeiro jogo do Vasco sob o comando de Renato Gaúcho, contratado para substituir Fernando Diniz com a tarefa de conseguir resultados positivos em pouco tempo e tirar a equipe da zona de rebaixamento.

"O treinador vive de vitórias, vive de resultados no Brasil. Lá fora muitas vezes os resultados não vêm, mas é mantido. Se não der resultado no Brasil, a primeira cabeça a rolar é no Brasil. Deus queira que eu permaneça até dezembro, que o clube queira renovar. Eu vim para trabalhar porque estou com tesão", afirmou o veterano treinador em sua apresentação.



FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Jhon Arias; Allan, Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - São Januário, no Rio (RJ).

ONDE ASSISTIR - Record (TV Aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).