Leila agradece a si mesma pela chegada de Arias no Palmeiras: "Sem a presidente nada acontece"

O Palmeiras precisou desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões na cotação atual) para concretizar a chegada do colombiano

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Jhon Arias, novo reforço do clube (Werner Flister/Palmeiras)

Por Victor Fardin

Jhon Arias foi apresentado como novo reforço do Palmeiras para a temporada de 2026 nesta sexta-feira, 13, na Academia de Futebol. Leila Pereira, presidente do clube paulista, exaltou a sua participação na contratação do jogador.

"Gostaria muito de agradecer à sua linda família (de Jhon Arias), ao seu staff e ao nosso diretor de futebol Anderson Barros por ter conduzido de uma forma brilhante toda a negociação, que culminou na vinda deste grande atleta", iniciou Leila.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

"O Jhon é um jogador que é um desejo da presidente já há muito tempo. Mas tudo tem a sua hora certa e o momento foi esse. O meu muito obrigado ao seu staff, à sua linda família, ao Anderson Barros e também, que ninguém nunca elogia a presidente, à presidente Leila Pereira. Porque sem a presidente, nada acontece", completou.

O Palmeiras precisou desembolsar 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões na cotação atual) para concretizar a chegada do colombiano de 28 anos juntamente com o Wolverhampton, da Inglaterra.

A equipe alviverde volta aos gramados no próximo domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time recebe o Guarani na Arena Crefisa Barueri.

