Campeonato Potiguar: TJD-RN julga nesta quinta-feira (5) América-RN e Potyguar por violação ao regulamento

Elenco do América-RN em partida pelo Campeonato Potiguar (João Filho/Potiguar)

O Campeonato Potiguar de 2026 terá uma importante definição nesta quinta-feira (5). Os clubes América-RN e Potyguar serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RN) por violação ao regulamento da competição estadual. As equipes envolvidas descumpriram norma ao escalarem atletas com contratos amadores acima de 20 anos de idade.

Após denúncia realizada por todos os demais clubes do Campeonato Potiguar, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) aplicou punições administrativas ao América e ao Potyguar. O Mecão perdeu 18 pontos na tabela de classificação, enquanto o Potyguar perdeu 15. O julgamento desta terça, marcado para às 18h30, definirá se as penalidades serão mantidas ou haverá flexibilização da punição em questão.

Consequências esportivas

Com os atuais 18 pontos perdidos, punição referente aos três jogos que o clube relacionou o atleta irregularmente, o América-RN foi rebaixado para a 2ª divisão potiguar. Com -4 pontos na tabela, o 39 vezes campeão estadual só disputa mais uma rodada e não conseguirá mais alcançar o Globo, primeiro time de fora Z2 e com 2 pontos na classificação.

O Potyguar também foi matematicamente rebaixado da elite estadual. O clube perdeu 15 pontos na punição administrativa e tem -12 na tabela, 14 pontos a menos que o primeiro time fora da zona da degola.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



O que diz a lei

O artigo 214 do CBJD é direto ao tratar jogadores irregulares: "Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. PENA: perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)."

A matemática da punição também segue critérios bem estabelecidos. Para cada partida com irregularidade, o clube perde 3 pontos de penalidade mais os pontos eventualmente conquistados no jogo. No caso do América: 3 vitórias irregulares = 9 pontos de penalidade + 9 pontos de vitórias anuladas = 18 pontos de punição. Para o Potyguar: 15 pontos pelo mesmo critério.

