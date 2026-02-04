Ronaldo empresário: ex-jogador vira sócio de clube de piscinas de ondas de R$ 1 bilhão

A praia do Reserva Beach Club contará com a tecnologia WaveBender, capaz de produzir ondas de até 2,10m de altura

O multifacetado empresário Ronaldo Nazário tem mais um negócio. O ex-jogador ingressou como sócio do Reserva Beach Club, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

"Lembrando do tempo que pegava 'jacarezinho' no Rio de Janeiro", brincou Ronaldo, enquanto posava para fotos com uma prancha, no café da manhã em que a nova parceria foi anunciada, nesta quarta-feira, em São Paulo.

O local promete ser um clube com praia artificial de 25 mil m². O clube tem investimento estimado de R$ 1 bilhão e está previsto ser concluído em 2027. Serão disponibilizados 3,5 mil títulos patrimoniais para sócios familiares, com valores de R$ 630 mil cada.

Ronaldo admitiu que não tem intimidade com o surfe, mas promete tentar, já que "tem facilidade para esportes". "Vou pedir ajuda para minhas filhas, fazer perguntas a ela. Tenho muito medo de machucar. Mas, tênis, (vou jogar) com certeza", disse, ao lado de Mauricio e Gianlucca Gariglia, da BR Soho, desenvolvedor do projeto.

O ex-jogador avalia que, após vender os clubes de futebol que gerenciava, busca por setores "mais tranquilos". "No futebol, a cada semana, depende do resultado, você está no céu ou no inferno", comentou.

A praia do Reserva Beach Club contará com a tecnologia WaveBender, capaz de produzir ondas de até 2,10m de altura, que quebram após 22 segundos. Isso permite que 50 pessoas surfem no período de uma hora.

O projeto arquitetônico é assinado por Carlos Mauad e Rogério Perez, referências em design de parques temáticos e resort de alto padrão e paisagismo de Benedito Abbud. O clube ainda terá quadras de tênis, beach tennis, padel, área verde, tirolesa, simulador de esqui e squash, além de spa, espaços gastronômicos e biblioteca.

Um concorrente de Ronaldo será Gabriel Medina. O surfista é sócio e embaixador do Beyond the Club, idealizado pela BTG Pactual Asset Management, KSM Realty, Realty Properties e apoiado, além de Medina, pelo surfista Filipe Toledo.

Desde antes da aposentadoria, Ronaldo já é figurinha conhecida no mundo dos negócios. Uma das frentes do ex-atacante é a Oddz Network, holding que exerce controle sobre outros quatro empreendimentos (Octagon, Ronaldo TV, Beyond Films, Wayz e Talentz). A Octagon agencia as carreiras de Rodrygo, Gabriel Jesus, Tamires e Davi Belfort.

Além de cliente, Gabriel Jesus é sócio de Ronaldo na Galaticos Capital. A gestora nasceu da união da R9 Gestão Patrimonial e Galapagos Capital, no começo de 2024. Na época, a empresa começou com já com R$ 1 bilhão sob gestão.

No futebol, Ronaldo foi dono da SAF do Cruzeiro até vendê-a para o empresário Pedro Lourenço, em abril de 2024. Quase um ano depois, ele negociou suas ações do Real Valladolid, da Espanha.