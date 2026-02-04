° / °
Arias no Palmeiras: Verdão se acerta com Wolverhampton e espera decisão do jogador

O Palmeiras teve retorno positivo ao oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,7 milhões) pelo atleta colombiano

Estadão Conteúdo

Publicado: 04/02/2026 às 16:01

Jhon Arias em jogo pela Premier League/OLI SCARFF / AFP

O Palmeiras teve retorno positivo do Wolverhampton ao oferecer 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,7 milhões) para contratar Jhon Arias e espera uma resposta do meia colombiano para tê-lo como reforço, conforme informado pelo GE e confirmado pelo Estadão. A proposta agressiva foi a solução encontrada pelo clube palmeirense para tentar barrar uma possível volta do jogador ao Fluminense, equipe na qual ele jogava antes de ir para Inglaterra.

Quando Arias foi vendido ao clube inglês, firmou-se uma cláusula no contrato que dá prioridade aos tricolores caso outro time brasileiro tente contratá-lo. Em cenários como esse, o determinado é que os cariocas cubram a oferta do compatriota que tentar a contratação, exatamente o que acontece com a movimentação palmeirense neste momento.

Segundo o acordo, o Fluminense tem três dias para cobrir a oferta a partir da formalização da proposta, o que foi feito pelo Palmeiras no domingo. Por isso, o prazo para ativar a prioridade acaba nesta quarta-feira, 4.

Arias foi negociado com o Wolverhampton em julho de 2025 e saiu das Laranjeiras como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube, especialmente por seu papel na conquista da Libertadores. Na Inglaterra, tem dois gols e uma assistência em 26 jogos.

O Palmeiras vê no colombiano o nome perfeito para suprir a necessidade de ter um meio-campista de criação de alto nível no elenco. Rafael Veiga, atleta que mais se aproximava dessa característica, foi emprestado para o América, do México.

contratacao , jhon arias , palmeiras , Wolverhampton
