Veja onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo na Supercopa do Brasil 2026

Flamengo x Corinthians ao vivo veja onde assistir Supercopa do Brasil 2026. (Fotos:GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO - Reprodução/Instagram )

Flamengo x Corinthians se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil 2026 neste domingo (1º). Veja onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações.

Horário de Flamengo x Corinthians na Supercopa do Brasil 2026

A partida que define o Supercampeão do Brasil 2026 entre Flamengo x Corinthians será realizada às 16h00 (horário de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Corinthians na Supercopa do Brasil 2026

A competição tem transmissão exclusiva dos canais da Globo. Assim, confira onde é possível assistir ao confronto:

TV Globo (TV Aberta);

GloboPlay (Streaming);

Sportv (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada - por assinatura)

GETV - YouTube - clique aqui para assistir ao vivo de graça.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com Lucas Paquetá na decisão. A expectativa é que o meia esteja disponível, ao menos no banco de reservas, para que reestreie pelo rubro-negro carioca, desta vez sob o comando do treinador Filipe Luís.

O treinador deve, então, usar um time parecido ao que ele usou na derrota contra o São Paulo por 2-1, na última quinta-feira (29). Confira:

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.



Provável escalação do Corinthians

O Corinthians, do treinador Dorival Junior, por outro lado, também não deve apresentar muitas mudanças. O clube ainda não se movimentou muito no mercado de transferências devido a problemas financeiros.

Assim, esta deve ser a escalação do Timão para a partida, confira:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Premiação da Supercopa do Brasil 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um aumento na premiação aos finalistas. Cada clube irá embolsar R$ 6,35 milhões pela participação na partida. No ano passado, os finalistas Flamengo e Botafogo receberam R$ 6,05 milhões cada. Desse modo, a quantia para os times foi incrementada em R$ 300 mil.

Além disso, o grande campeão será recompensado com mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual). Esse valor é repassado pela Conmebol para a Confederação Brasileira de Futebol. Sendo assim, o vencedor acumula R$ 11,55 milhões com o título da Supercopa.

*Com informações do Estadão Conteúdo