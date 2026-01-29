Raphael Veiga aceita proposta de time mexicano e está perto de deixar o Palmeiras

Raphael Veiga Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Ídolo do Palmeiras e símbolo da geração que ganhou quase todos os títulos possíveis, Raphael Veiga está na iminência de se despedir do clube do qual diz ser torcedor. O meio-campista de 30 anos aceitou a proposta de empréstimo do América, do México, e deve deixar o time alviverde nos próximos dias.

Palmeiras e América se entenderam, e o jogador também gostou da oferta do time mexicano, que propôs ficar com o atleta por empréstimo de um ano. Ao final desse período, o clube do México terá a opção de comprar o jogador por um valor definido no contrato.

Desgastado com parte da torcida e sem conseguir emendar mais uma sequência de partidas, Veiga se tornou reserva e crê ser positivo para a sua carreira uma mudança de rumo neste momento. Ele considera a liga mexicana competitiva e vê no América a chance de recuperar o bom futebol.

O acordo deve ser definido até o fim desta semana. É provável que o meio-campista não seja relacionado para o próximo compromisso do Palmeiras, no domingo, às 20h30, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Paulistão.

Veiga é o maior goleador do Palmeiras neste século (109 gols), quem mais fez gols na história do Allianz Parque (57) e está no top 20 de maiores artilheiros da história do clube.

São 109 gols em 384 partidas durante oito temporadas completas com a camisa do time do qual se tornou ídolo. Veiga demorou a deslanchar na equipe, tanto que foi emprestado em seu segundo ano, em 2018, para o Athletico-PR. Voltou em 2019 e começou a brilhar em 2020, com gols em clássicos e outros que renderam taças importantes, como o tricampeonato da Libertadores, em 2021 Ele ostenta 11 títulos.



