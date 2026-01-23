Pernambucano, Cléber André projeta disputa da Copa América de Futsal com a Seleção Brasileira

Cléber, pernambucano da Seleção Brasileira de Futsal (Divulgação/CBF)

O ala Cléber André, de 29 anos, está entre os nomes chamados para integrar a Seleção Brasileira na disputa da Copa América de Futsal 2026. Natural de Pernambuco, o jogador reforça a lista de atletas que representarão o país na competição continental, que será realizada entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, em Luque, no Paraguai.

“É um momento muito especial na minha carreira. Representar a Seleção Brasileira carrega uma grande responsabilidade, mas temos um grupo muito forte e unido. Estamos focados e motivados para fazer uma grande Copa América e brigar por mais um título com essa camisa que tem um peso enorme no cenário mundial”, afirmou.

Figura recorrente nas últimas convocações, Cléber vem se consolidando como peça importante do elenco nacional. Em 2025, fez parte do grupo campeão da Copa das Nações e também foi convocado para amistosos contra o Japão, em novembro, e a Holanda, em dezembro, ambos com gols marcados por ele.

Atualmente defendendo o Al-Qadasiyah, da Arábia Saudita, o pernambucano é um dos principais nomes da equipe e referência técnica da liga local. Sua trajetória internacional inclui passagens de destaque pelo futsal europeu, com conquistas como o bicampeonato da UEFA Champions League defendendo o Palma, da Espanha, além de acumular passagens por clubes como o Real Bétis. No Brasil, atuou pelo Atlântico e teve formação nas categorias de base do Trio de Ferro pernambucano.

Sobre a Copa América

Maior campeão da história da Copa América de Futsal, o Brasil soma onze títulos do torneio e chega para mais uma edição defendendo a hegemonia continental. A competição reúne dez seleções, divididas em dois grupos de cinco equipes, que se enfrentam na primeira fase. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais, que garantem vaga na grande decisão.

O Brasil está inserido no Grupo B, ao lado de Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia. A competição inicia no dia 24 de janeiro, com término previsto para 1º de fevereiro.