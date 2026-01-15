Sobrinho-neto de Ariano Suassuna estreia pela equipe profissional do Bahia

O atacante Caio Suassuna, de 18 anos, recebeu os seus primeiros minutos na vitória da última quarta-feira (14) contra o Bahia de Feira

Caio Suassuna, atacante do Bahia e sobrinho-neto de Ariano Suassuna (Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia vem utilizando uma equipe alternativa e recheada de garotos na disputa do Campeonato Baiano de 2026. Dentre os jovens, um jogador chamou atenção pelo sobrenome icônico. Trata-se do atacante Caio Suassuna, sobrinho-neto do mestre Ariano Suassuna.

O atleta do Tricolor de Aço tem 18 anos e realizou a sua primeira partida com a equipe profissional nesta última quarta-feira (14), quando o Bahia superou o Bahia de Feira por 3 a 0. Caio foi acionado aos 28 minutos da segunda etapa do duelo pelo técnico Rogério Ceni.

Na base do Bahia desde a última temporada, o sobrinho-neto de Ariano Suassuna também coleciona passagens nas categorias de base de Náutico, Cruzeiro e Athletico-PR. Natural de Recife, Caio Suassuna é destro, tem 1.84 m de altura e atua preferencialmente como centroavante.

Sobrinho-neto de um dos torcedores mais icônicos da história do Sport, Caio Suassuna busca escrever a sua história no início de carreira por um rival regional. O jovem atleta tenta manter em campo o legado deixado pelo seu tio-avô, referência histórica da cultura brasileira.

