Sport, Náutico e Santa Cruz se solidarizam após grave acidente com delegação do Águia de Marabá

O acidente levou a morte de um dos membros da comissão técnica

Time do Águia de Marabá (Gustavo Sousa / Águia de Marabá)

Na última quinta-feira (15), a delegação sub-20 do Águia de Marabá, clube paraense que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) 2026, sofreu um grave acidente de ônibus no estado do Tocantins, durante o retorno da competição para seu município. O acontecimento solidarizou todo o Brasil, inclusive Sport, Náutico e Santa Cruz, que publicaram suas mensagens de apoio ao clube e familiares.

O ônibus que retornava de Taubaté, transportava atletas, membros da comissão técnica e dirigentes colidiu com um caminhão parado na BR-153, nas proximidades de Crixás do Tocantins, em um trecho sem sinalização adequada.

Hecton Alves, preparador físico do time paraense, faleceu no local, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. Embora alguns atletas tenham sofrido ferimentos, o clube informou que nenhum jogador teve lesões graves até o momento das notas oficiais.

A notícia do acidente e da morte de um membro da comissão técnica do time repercutiu e solidarizou rapidamente todos os fãs de futebol. Diversos clubes, entre eles, Sport, Náutico e Santa Cruz publicaram mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais, principalmente desejando forças para os familiares de Hecton Alves, preparador físico que faleceu após o acidente.