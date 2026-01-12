Cruzeiro anuncia a ampliação do contrato do atacante Kaio Jorge até 2030
Em 2025, o centroavante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil
Publicado: 12/01/2026 às 12:13
Pedro Lourenço e Kaio Jorge, proprietário e atacante do Cruzeiro (Yuri Laurindo/ Cruzeiro)
O Cruzeiro inicia a semana com uma ótima notícia para o seu torcedor. O clube anunciou na manhã desta segunda-feira a ampliação do contrato de seu principal nome na temporada do ano passado. Alvo de seguidas investidas do Flamengo, o centroavante Kaio Jorge, que tinha vínculo até 2028, estendeu seu compromisso com o time mineiro até 2030.
Em função do bom desempenho e também do interesse que despertou não só do rival carioca, mas também de clubes do exterior como o West Ham, da Inglaterra, o jogador de 23 anos ganhou uma boa valorização em seus vencimentos.
"O K já virou hábito. No gol, na arquibancada, na foto, na criançada, no dia a dia do torcedor cruzeirense. Esse gesto que faz parte da nossa rotina segue sendo azul. O Cruzeiro renovou com o Kaio Jorge e o K continua com a Nação Azul até 20230", escreveu o Cruzeiro em suas redes sociais.
A manutenção do atacante, que desbancou Gabigol em 2025, reforça a tendência do time mineiro de rivalizar com o Palmeiras e Flamengo na briga pelos principais títulos neste ano. A contratação do meio-campista Gerson, que estava no Zenit, aumenta ainda mais o poderio do elenco mineiro para este ano.