Paquetá no Flamengo: jornalista crava acordo e revela o que falta para transferência

Paquetá pode estar se aproximando de um retorno ao Flamengo, diz jornalista

Paquetá no Flamengo: jornalista crava acordo e revela o que falta para acerto. (Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Lucas Paquetá pode estar muito próximo de um retorno ao Flamengo após acordo salarial entre clube e jogador. A informação foi publicada pelo jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano.

O que falta para Paquetá voltar ao Flamengo?

Ainda de acordo com a apuração de Fabrizio Romano, Paquetá deseja o retorno ao Brasil e está pressionando para que isso aconteça. Agora, depende das negociações com o seu clube, West Ham, da Inglaterra.

O meia brasileiro, camisa 10 do clube de Londres, tem contrato até o meio de 2027.

Ele foi contratado pelo West Ham por cerca de 43 milhões de euros (aproximadamente 270 milhões de reais, na cotação atual) junto ao Lyon em 2022.

Paquetá jogando na Europa

Paquetá, cria do Ninho do Urubu - base do Flamengo - deixou o clube em janeiro de 2019 para o Milan, da Itália, por mais de 38 milhões de euros (cerca de 241 milhões de reais).

Sua passagem pelo clube italiano foi abaixo do esperado e ele acabou indo para o Lyon em 2020, onde se destacou e chamou a atenção do West Ham.

Paquetá inocentado de acusações de esquema de aposta

Em 31 de julho, Lucas Paquetá foi absolvido por uma Comissão Reguladora independente das acusações de supostas violações das regras de apostas esportivas.

O brasileiro foi acusado de quatro supostas violações das regras da Federação Inglesa de Futebol (FA) durante partidas da Premier League de sua equipe.

O jogador de 27 anos era suspeito de tentar influenciar essas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão com o "propósito indevido de afetar o mercado de apostas".

As quatro acusações contra Paquetá estão relacionadas a um jogo contra o Leicester em novembro de 2022 e a partidas contra Aston Villa, Leeds e Bournemouth em 2023.

Ele corria o risco de ser punido com suspensão perpétua caso fosse condenado.

Paquetá negou as acusações e a comissão reguladora independente concluiu que elas não foram comprovadas após uma audiência.

Por outro lado, a FA anunciou que duas acusações contra Paquetá, por "falta de cooperação com sua investigação", foram comprovadas, acrescentando que uma comissão decidirá uma sanção apropriada para essas infrações comprovadas "o mais rápido possível".

Em um comunicado divulgado pelo West Ham , o brasileiro reiterou que sempre afirmou sua "inocência contra essas acusações gravíssimas".

*Com informações da AFP.