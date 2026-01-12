Endrick é elogiado por jornal francês depois de estreia vitoriosa pelo Lyon: 'Prodígio'

Endrick, novo camisa 9 do Lyon (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

O atacante Endrick teve uma grande estreia com a camisa do seu novo clube na Europa. No domingo, 11, o brasileiro fez o gol da classificação da equipe para as oitavas de final da Copa da França. O Lyon bateu o Lille por 2 a 1.

Endrick foi titular e teve ótimo desempenho na estreia. A atuação do brasileiro chamou a atenção do tradicional jornal francês L’equipe.

"Todos os olhos estavam nele. E, para seu primeiro jogo na França, Endrick não desapontou. Se o Lyon se classificou neste domingo é graças, em grande parte, a este jovem brasileiro. Em sua estreia, o prodígio permitiu ao Lyon ganhar uma vantagem decisiva no jogo com seus seis chutes e dribles inspirados", disse o veículo de comunicação.

O técnico do Lyon, Paulo Fonseca, também aprovou a estreia de Endrick. O treinador salientou as principais qualidades do atacante, satisfeito com a primeira impressão deixada pelo jogador.

"Eu acho que foi muito positivo. Com o tempo, ele vai melhorar fisicamente e entender melhor o time. Mas é muito positivo para quem não estava jogando tanto. Endrick é muito explosivo, muito veloz e forte em situações de um contra um", afirmou Paulo Fonseca.

Endrick está emprestado ao Lyon pelo Real Madrid até o final da temporada europeia. O empréstimo custou um milhão de euros, cerca de R$ 6,5 milhões. Não há opção de compra ao final do vínculo.