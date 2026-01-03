Náutico, Retrô e Santa Cruz estreiam na Copinha neste fim de semana; veja horários e onde assistir

Troféu da Copa São Paulo (Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Após estreia do Sport, mais três representantes pernambucanos irão estrear pela Copa São Paulo de Futebol Júnior neste fim de semana. Nesse sábado (4), Santa Cruz e Retrô entrarão em campo pela 1ª rodada da competição de base mais importante do futebol brasileiro.

A Cobra Coral estreará contra o Botafogo-SP, às 15h15, na cidade de Brodowski. O jogo será transmitido pelo canal “Paulistão” no YouTube. O Santa Cruz está localizado no Grupo 11 da Copinha, que também conta com as equipes do Bandeirante e Tuna Luso, além do Botafogo-SP.

O Retrô entrará em campo no mesmo dia e horário que o Tricolor do Arruda. A Fênix de Camaragibe enfrentará o São Bento, às 15h15, na Rua Javari. O jogo também terá transmissão do canal “Paulistão” no YouTube. Pertencente ao Grupo 31, o Retrô ainda conta com Juventus-SP e Cascavel-PR em seu grupo.

O Náutico, por sua vez, terá o seu primeiro compromisso na Copa São Paulo neste domingo (4). O Timbu encara o Novorizontino, às 15h15, na cidade de Itaquaquecetuba. O jogo contará com transmissão do canal “Paulistão” no YouTube. O clube alvirrubro ainda terá como adversários o Juventude Samas e o Itaqua no Grupo 24 da competição.

Jogos dos pernambucanos neste fim de semana:

03/01: Santa Cruz x Botafogo-SP – 15h15 – “Paulistão” (YouTube)

Retrô x São Bento – 15h15 – “Paulistão” (YouTube)

04/01: Náutico x Novorizontino – 15h15 – “Paulistão” (YouTube)



