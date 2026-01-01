Elencos de Náutico, Santa Cruz e Sport embarcam para a Copinha 2026

Os jovens da base do Trio de Ferro embarcaram para São Paulo, onde disputarão a competição nos próximos dias de janeiro

Elencos da base de Náutico, Santa Cruz e Sport (Divulgação / Náutico, Divulgação / Santa Cruz e Igor Cysneiros / Sport)

Os jovens da base de Náutico, Santa Cruz e Sport já embarcaram rumo a São Paulo para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A principal competição de base do Brasil marca o início do calendário nacional para o novo ano e já tem estreia marcada para esta sexta-feira, 2 de janeiro.

Na própria sexta, o Sport já entra em campo representando o futebol pernambucano e enfrentará o Linense, às 18h30. Localizado no Grupo 4, com sede em Bálsamo/SP, o Leão da Ilha ainda terá confrontos contra o Forte-ES e o Mirassol na fase de grupos. Pela estreia próxima, o elenco da base rubro-negra embarcou para a competição antes mesmo da virada do ano.

O Santa Cruz entrará em campo no segundo dia de Copa São Paulo. A Cobra Coral enfrenta o Botafogo-SP, neste sábado (3), às 15h15, na cidade de Brodowski. Pertencente ao Grupo 11, os garotos do Tricolor do Arruda ainda enfrentarão o Bandeirante e o Tuna Luso.

A equipe do Retrô também representará Pernambuco no sábado, com estreia marcada também para às 15h15, contra o São Bento. A Fênix de Camaragibe está no Grupo 31 da Copinha e ainda enfrentará Cascavel e Juventus-SP.

O último pernambucano a estrear será o Náutico. O Timbu foi o último do Trio de Ferro a embarcar para São Paulo e tem seu primeiro compromisso no domingo (4), às 15h15, contra o Novorizontino. No Grupo 24, o clube alvirrubro também tem jogos marcados contra o Itaquá e o Juventude Samas na primeira fase.