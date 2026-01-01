CBF define data e local de Flamengo x Corinthians na Supercopa; veja detalhes

Segundo a entidade, o palco e a data da decisão foram definidos depois de um estudo do calendário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 31, a data e local do duelo entre Flamengo, campeão do Brasileirão, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026. O jogo será realizado no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília.

Segundo a entidade, o palco e a data da decisão foram definidos depois de um estudo do calendário do próximo ano e da opinião dos clubes e das federações carioca e paulista.

Com a definição, jogos dos dois times nos estaduais serão reagendados. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa pela Taça Guanabara no dia 31, enquanto o Corinthians duelaria com o Capivariano pelo Paulista no dia 1º.

A disputa da Supercopa foi retomada pela CBF em 2020. Desde então, quatro clubes já conquistaram o título: Flamengo (2020, 2021 e 2025), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024).

