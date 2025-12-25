Galvão Bueno é internado em Londrina após passar mal

Galvão precisou dar entrada no Hospital Santa Casa após passar mal na noite desta quarta (24); filha do narrador informa que o pai está em observação e passa por exames

Galvão Bueno (Reprodução)

O narrador esportivo Galvão Bueno está internado em Londrina, no Paraná, após passar mal na noite desta quarta-feira (24).

Galvão está no Hospital Santa Casa. Nesta quinta-feira (25), ele segue em estado de observação e passa por exames. Em novembro, o narrador tratou uma pneumonia e agora aguarda um novo laudo médico.

A filha de Galvão e CEO do Grupo Galvão Bueno, Letícia Bueno, confirmou ao portal G1 que, de acordo com os médicos, a doença pode voltar em até um mês. Segundo ela, o estado de saúde do narrador não é grave, mas ele realiza exames para entender exatamente o que aconteceu. Galvão passava o Natal em Londrina, onde possui residência.

Ainda de acordo com Letícia Bueno, por conta do recente quadro de pneumonia, os médicos acharam melhor que ele fosse ao hospital para uma avaliação mais detalhada.

No último domingo (21), Galvão Bueno narrou a segunda partida da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, que terminou com o título do Timão, direto do Maracanã, palco do confronto. O icônico narrador também já foi confirmado como presença na tela do SBT para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e segue à frente do programa “Galvão e Amigos”, na TV Bandeirantes.