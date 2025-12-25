Raphinha realiza Natal solidário na Restinga, bairro onde cresceu, em Porto Alegre; veja

Craque do Barcelona aproveita recesso de fim de ano para promover ato solidário com show e presentes para crianças

Raphinha, atacante do Barcelona (Divulgação/Barcelona)

Craque dentro e fora de campo! Aproveitando o recesso de fim de ano do futebol europeu, Raphinha trocou momentaneamente os gramados da Espanha pelo carinho do bairro de infância. Na última segunda-feira (22/12), o atacante do Barcelona promoveu um Natal solidário na Restinga, em Porto Alegre onde nasceu e cresceu, em uma ação marcada por esporte, música e solidariedade.

Ao lado da esposa, Natalia, o jogador da Seleção Brasileira participou de um evento que reuniu moradores da região com atrações musicais, área de playground para as crianças e a distribuição de cestas básicas, roupas e presentes. O clima foi de festa e emoção, reforçando o vínculo do atleta com suas raízes.

“A Restinga é minha casa. É o lugar onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu tenho meus amigos, onde meus familiares. Viver esse momento, pra mim, é muito especial. Poder proporcionar isso para a comunidade onde eu nasci é muito importante”, afirmou Raphinha, em entrevista aos canais ESPN.

Em alta na temporada, o atacante vive o belo momento com a camisa do Barcelona. Até aqui, são sete gols e três assistências em 16 jogos, desempenho que o mantém como peça importante do elenco catalão. O descanso no Brasil, porém, não afastou o compromisso social do jogador, que fez questão de dedicar parte das férias a quem fez parte de sua história.

Raphinha volta a entrar em campo no dia 3 de janeiro de 2026, quando o Barcelona enfrenta o Espanyol, às 17h (de Brasília), pela retomada do Campeonato Espanhol após as festas de fim de ano. Até lá, o craque segue aproveitando o tempo fazendo a diferença.